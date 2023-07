José Luis Aguirre: "Cada vez disfruto más de hacer canciones"

En la antesala de su concierto del 8 de julio próximo, a las 21, en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Económicas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba (FCEFyN - UNC), el cantautor José Luis Aguirre adelantó a La Nueva Mañana detalles del show, repasó las repercusiones de su disco "Suelto", de 2022, y adelantó cómo vive su presente artístico, componiendo todavía sin destino de disco nuevo trazado.

- ¿Qué características va a tener el show?

- Me gusta mucho ese lugar (por el Aula Magna de la FCEFyN - UNC), porque es muy musical. Tiene una forma muy especial, la acústica, el escenario. Pensando en eso, vamos a trabajar en la sonoridad original del disco. Repetirla en vivo. Vamos a tener una pantalla, porque es un disco audiovisual. Así que ahí va a estar el arte de quienes trabajaron lo visual. Vamos a tener personas invitadas. Va a estar Marta Rodríguez, la "Negra Marta", cantando. Vamos a tener acordeón, cuerda de candombe. Trataremos de replicar tal cual es el disco, con una escenografía simple pero hermosa, como es la pantalla con imágenes de una gran artista.

- El disco "Suelto" tiene mucho trabajo de capas sonoras. ¿Cómo es el desafío de tratar de replicarlo en el escenario?

- Lo esencial es lo de siempre: juntarse a ensayar y compartir. Es algo muy bonito, porque por suerte la gente con la que toco somos amigos. Y en eso de ensayar está el desafío de hacerlo de una vez y en una oportunidad regalarle a la gente toda tu destreza, además de las canciones ya escritas. Es un desafío siempre para el que nos preparamos juntándonos, ensayando y tirando ideas.

Íntimo e interactivo

Como dialogando con las nuevas formas de difusión de la música, a través de los canales multimediales, "Suelto" fue lanzado en tres partes, a través de respectivos vídeos que en YouTube permitían acceder a tres canciones, respectivamente, hiladas en conceptos audiovisuales.

- ¿Cómo viviste esta experiencia de largar el disco en tres partes, y en este formato híbrido audiovisual?

- Fue una hermosa experiencia creativa. Cada experiencia de este tipo deja aprendizajes en tu propio conocimiento. Te vas conociendo en la medida en que plasmás el arte. Este disco es muy contemporáneo para mí. Tiene que ver con un momento muy especial de mi vida y eso es algo que me gustó de lo que aprendí. Que se fue haciendo en el mismo momento y sin pensar tanto, ya con una idea que venía de hace tiempo. Pero se fue plasmando así el disco y el audiovisual. Fue un aprendizaje muy hermoso, porque nunca había hecho un audiovisual y en esta era de las redes, en la que se utiliza mucho la imagen, dije bueno, está bueno proponer arte y música en vivo... Porque mi voz fue grabada en vivo, de una sola vez. Me gustó todo ese desafío y sobre todo, que la pasé lindo, que no me puse nervioso ni ansioso. Me gustó aprender eso de mí, estar tranquilo y que el disco se vaya haciendo.

- En este disco, a diferencia de los anteriores, se percibe que hay un trasfondo muy personal, muy íntimo. Algo que incluso se advierte en el nombre de las canciones. ¿Qué pasó ahí?

- Pienso en el "Canto a uno mismo" de Walt Whitman, donde él se canta y se celebra. Acá también a mí me pasó algo de eso. Necesitaba cantarme, darme aliento en momentos difíciles a través de canciones. Fue creado durante el confinamiento, que a nivel planetario fue un momento especial. En ese medio salieron las canciones. Estar encerrado, la gente que se perdió... Muchas cosas pasaron. Esta vez no era cantar tanto para afuera.

- ¿De qué manera sentís que eso llegó? ¿Qué repercusiones venís advirtiendo de lo que se difundió en las redes, como de los shows en los que ya has presentado este trabajo?

- Me parece que está bueno. No me pregunto mucho eso. Trato de ofrendar nomás. Pero creo que a la gente le gusta. Y ojalá que sirva para acompañar en este jirón del viaje del ser humano. Eso para mí es un montón. Estoy muy agradecido de la gente que acompaña a la música independiente. Nos ayudan a llevar nuestro modo de vivir, que es hacer música. Está re difícil para todos y a veces lo primero que se cae es la cultura.

El presente

- Suelto nació en ese contexto de confinamiento social y búsqueda personal de reparar dolores y cantarte a vos mismo, ¿estás trabajando ahora en un nuevo trabajo discográfico? ¿qué características tienen las nuevas canciones?

- Estoy muy contento porque es un trabajo del año pasado, año y medio; y en este tiempo pude seguir escribiendo, como parte de habitar el mundo y acompañar también, hacer música, y tengo unas canciones que las practico siempre y que son las que van a ir saliendo. Van representando un momento. Siempre son en presente y eso me gusta. No sé para qué lado van ni qué línea tienen, no me fijo mucho en eso porque uno es apenas la caña por la que sopla algo que es más grande que vos. Mientras más limpio estás para acercarte a eso, mejor. Aunque a veces sea difícil en este mundo tan lleno de contradicciones.

Como queriendo sin decir, al cierre de la charla José Luis Aguirre dispara "yo trato de hacer las canciones que laten en el ahora". Y desliza, como dejando brotar la emoción: "Están lindas, me gustan, las estoy disfrutando mucho. Cada vez disfruto más de hacer canciones".

Y completa que también está disfrutando la docencia, a través de talleres de canciones que dicta online; proyecto del cual podría devenir un disco también, con composiciones de sus alumnos.

El Aula Magna de la Facultad de Ciencias Económicas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba (FCEFyN - UNC) está ubicado en Vélez Sarsfield 299, esquina Duarte Quirós.

Las entradas pueden adquirirse a través de https://alpogo.com/evento/jose-luis-aguirre-presenta-suelto-11110