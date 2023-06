Echevarría: "Somos los únicos con propuestas para defender a los trabajadores"

La candidata a legisladora por el Frente de Izquierda Unidad, participó del último acto de campaña. "No hay diferencia entre Juez y Llaryora", dijo.

La candidata a primera legisladora por el MST en el Frente de Izquierda Unidad, Luciana Echevarría, abrió este miércoles el último acto de campaña, de cara a la elección en la provincia del próximo domingo.

"Hicimos una enorme campaña a pulmón, a pesar de las enormes diferencias con los grandes aparatos, logramos que nuestras propuestas lleguen a todo el interior y a cada barrio de la capital, a las escuelas, hospitales y fábricas y estamos muy orgullosos por eso. Porque nuestras propuestas son las únicas en favor de los trabajadores y trabajadoras y son fundamentales para la provincia y el país que se viene", lanzó Echevarría durante su alocución.

Refiriéndose a quienes encabezan las listas del espacio oficialista Hacemos Unidos por Córdoba y la opositora Juntos por el cambio, sostuvo: "No hay diferencia entre Juez y Llaryora, ambos quieren ajustar y reprimir, por eso los dos apoyan a Morales y su reforma reaccionaria en Jujuy. Sólo desde la izquierda estamos junto al pueblo en cada lucha, en cada reclamo. Los partidos tradicionales no quieren que estemos en la Legislatura porque saben que no nos callamos nada".

