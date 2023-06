Misiones: hallaron enterrado el cuerpo de una mujer que estaba desaparecida

La mujer estaba desaparecida desde el miércoles y fue hallada en un campo. Por el hecho buscan a la ex pareja de la víctima.

Una mujer de 30 años que estaba desaparecida fue hallada enterrada en una chacra de la ciudad misionera de Comandante Andresito. Por el hecho buscan a su ex pareja, quien tiene antecedentes por violencia de género en contra de ella.

Según informó La Voz de Misiones, se trata de Jessica Silvana Duarte, quien se dedicaba a trabajos rurales y era madre de dos pequeños, uno de ellos en común con el presunto femicida. Las fuentes indicaron que Duarte fue vista por última vez el pasado miércoles a la tarde, cuando dejó a uno de sus hijos con su madre y le dijo que se iba a ir a trabajar, pero que después volvería.

La mujer no regresó y, en principio, su familia no se preocupó porque solía ir a trabajar en diferentes chacras y, a veces, se quedaba a dormir en campamentos rurales armados por peones. El sábado finalmente se radicó la denuncia luego de que un allegado a la familia halló la mochila de Duarte a un costado de la ruta nacional 101, en cercanías a las chacras donde solían trabajar tanto ella como su ex pareja.

En esa instancia, los efectivos de la comisaría local comenzaron a realizar averiguaciones y llegaron hasta el hombre, identificado como Juan Carlos Krisezuk, quien dijo desconocer paradero de la mujer, pero lo que resultó clave para el caso fue el aporte del propietario de uno de los campos donde el sujeto trabaja habitualmente, quien recordó haber visto la motocicleta de la víctima en el lugar, ese mismo miércoles por la tarde.

Ante esta situación, los efectivos iniciaron una serie de rastrillajes y recorridas por las chacras y montes focalizados en las inmediaciones al paraje Cabureí. Primero hallaron la motocicleta Kimko 110 de Duarte en una chacra lindante al testigo clave, a unos 700 metros aproximadamente, mientras que a unos 100 metros los uniformados advirtieron tierra removida y, al excavar, dieron con el cadáver de la mujer envuelto en una bolsa de arpillera utilizada para armar ponchadas de yerba.

Voceros consultados por el medio de Misiones indicaron que, debido al estado del cuerpo, el médico policial no pudo advertir lesiones a simple vista, por lo que se ordenó su inmediato traslado a la morgue judicial para la realización de una autopsia, cuyos resultados podrían conocerse en las próximas horas.

En tanto, en un galpón del predio del empleador del sospechoso, se incautó una pala con el mango roto y manchas similares a sangre, por lo que se cree que pudo haber sido utilizada en el hecho.

Por estas horas, el hombre permanece prófugo y el magistrado Martín Brites, titular del Juzgado de Instrucción 3 de Puerto Iguazú, ya libró un pedido de detención nacional e internacional en su contra.

Las fuentes señalaron que el hombre fue pareja de Duarte hace dos o tres años, época en la cual se registraron denuncias por violencia en su contra, que llegaron hasta instancias de debate oral y también consta una restricción de acercamiento vigente ente ambos, pero la cual aparentemente no estaba siendo cumplida por las partes.

En la escena del hecho trabajó el personal de la comisaría local, además de efectivos de Criminalística y Bomberos de la Unidad Regional V de la Policía de Misiones. Todas las labores fueron supervisadas por el juez Brites y por el secretario judicial Gustavo Recalde.

Si sos víctima de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda, comunicate a la línea nacional y gratuita 144, que funciona todos los días del año, las 24 horas. También podés dirigirte al Polo Integral de la Mujer (teléfono 0800 888 9898, Entre Ríos 680, Córdoba Capital).

