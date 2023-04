Piden perpetua para uno de los acusados del femicidio de Anahí Benítez

Este miércoles comenzaron los alegatos en la causa por el femicidio de Anahí Benítez, la joven que desapareció en 2017.

En ese contexto, la fiscal Marisa Monti pidió que condenen a prisión perpetua a Marcelo Villalba, acusado de drogar, secuestrar, violar y estrangular a la adolescente, cuyo cadáver fue hallado en en la reserva Santa Catalina de Lomas de Zamora. Además solicitó la absolución del otro imputado en el caso, Marcos Bazán, sobre quien afirmó que es "absolutamente inocente".

Monti consideró culpable a Villalba de los delitos de "privación ilegal de la libertad agravada", "robo", "homicidio triplemente agravado por alevosía, criminis causa y por mediar violencia de género" (femicidio)", y de "abuso sexual agravado por acceso carnal", en perjuicio de Anahí Benítez (16).

Por otra parte, la representante del Ministerio Público descartó que Bazán haya participado en el hecho y ligó su incriminación con la participación del adiestrador de perros Diego Tula, cuyo peritaje fue cuestionado por la falta de "rigor científico".

El alegato de la fiscal ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 7 de Lomas de Zamora comenzó pasadas las 12.30 e hizo una reconstrucción histórica de los hechos previos al asesinato de la adolescente. Siguiendo en su presentación, la cual se extendió a lo largo de dos horas, Monti desestimó acusar al otro imputado, Bazán, quien había sido condenado por este hecho a la pena máxima en junio de 2020 en un primer juicio por el caso, que luego fue anulado por la Sala I del Tribunal de Casación Penal bonaerense.

De esta manera, la fiscal consideró que "Bazán es absolutamente inocente" y manifestó tener la "certeza de la absoluta ajenidad" del acusado, tanto como coautor del crimen o partícipe secundario. "Al preguntarle los protocolos, Diego Tula no habló de ninguno de ellos y refirió simplemente que él conocía a su perro. No pudo aportar ningún dato de lo que estaba sucediendo con el can Bruno más allá de una cuestión de fe", precisó la fiscal.

"El perro ladraba cuando era positivo y cuando era negativo. Un especialista dijo en este debate que eso se debía a un mal entrenamiento del perro y dejaba todo a la interpretación del guía. También hicieron mención a la correa corta del can. Al tener la correa corta, el guía tiene el poder del perro, induciéndolo", detalló.

En tanto, luego de un cuarto intermedio alegó el abogado Guillermo Bernard Krizan, representante de Silvia Pérez Vilor, madre de la víctima, quien coincidió con la fiscal en pedir prisión perpetua para Villalba. En cambio, respecto de Bazán solicitó 14 años de prisión al considerarlo "partícipe secundario" de los delitos endilgados al otro acusado y, alternativamente, requirió 5 años y 6 meses por el "encubrimiento agravado" de los mismos.

El Tribunal pasó a un cuarto intermedio para el próximo martes 25 de abril a las 9 con los alegatos de las defensas. Cabe destacar que el segundo juicio por el femicidio de Anahí comenzó el 1 de marzo en los tribunales de Lomas de Zamora, donde la madre de la víctima, fue la primera testigo en declarar.

Si sos víctima de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda, comunicate a la línea nacional y gratuita 144, que funciona todos los días del año, las 24 horas. También podés dirigirte al Polo Integral de la Mujer (teléfono 0800 888 9898, Entre Ríos 680, Córdoba Capital).

Fuente: Télam.

Noticia relacionada: