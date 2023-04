Espert se alía con Juntos por el Cambio en provincia de Buenos Aires

El diputado de Avanza Libertad José Luis Espert se encamina a una alianza con Juntos por el Cambio (JxC) con el objetivo de concretar una "mega PASO opositora" en la provincia de Buenos Aires, donde se decidirá "cuál es el mejor lugar para llevar arriba las ideas de la libertad".

Espert reiteró en los últimos días que busca un nuevo "espacio opositor" en el principal distrito del país para unificar posiciones entre todos los sectores comprometidos con que el "populismo no vuelva nunca más". Desde el círculo íntimo del legislador expresaron a Télam que esta alianza se concretaría a fines de abril o comienzos de mayo.

Fuentes del Avanza Libertad sostuvieron que "no se descarta nada" en cuanto a la posibilidad de que el economista no se presente como candidato a gobernador y vaya con algún otro rol en las listas de ese eventual frente opositor.

"Yo planteo, en diálogo con los referentes de JxC, la conformación de un nuevo espacio opositor. Me he reunido con Patricia Bullrich; Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, y con una gran cantidad de dirigentes. Están con muchas ganas de que se componga este espacio opositor para que el populismo no vuelva nunca más", había señalado el economista en declaraciones a la emisora marplatense Radio Brisas.

Espert también "sigue con reuniones" con distintos políticos como la referente de la Coalición Cívica Elisa Carrió, el ex senador Miguel Ángel Pichetto y el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. La diputada y ex gobernadora, María Eugenia Vidal confirmó esta posibilidad durante la última semana, al afirmar que Espert "ya se está sumando".

Debido a ese movimiento de José Luis, la diputada Carolina Píparo anunció su ruptura con el bloque Avanza Libertad por "visiones políticas incompatibles que se fueron suscitando en el último tiempo".

El partido aún no tiene cerradas sus listas aún y en muchos distritos claves del país no hay todavía un candidato definido, tal como se registra en las provincias de Buenos Aires y Córdoba.

Fuente: Télam.

Noticia relacionada: