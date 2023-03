Elecciones en el SEP: solo una lista está en condiciones de ser oficializada

Al filo del vencimiento de los plazos legales para la oficialización de listas en el marco de las elecciones de renovación de autoridades en el Sindicato de Empleados Públicos de Córdoba (SEP), se informó que solo una de las tres listas que fueron presentadas se encuentra en condiciones de ser oficializada.

En un comunicado que tiene fecha del viernes 17, la Junta Electoral del SEP indicó a los apoderados que hasta el viernes, la lista Blanca N°1, que tiene como candidato a secretario gremial a Sergio Esteban Castro, "ha respondido a todas las observaciones realizadas". Cabe recordar que Castro es el actual secretario adjunto de José "Pepe" Pihen, por lo que su propuesta da continuidad a la gestión actual.

De hecho, recientemente Pihen expresó a este medio que como jubilado no puede volver a ser secretario general del SEP, sin embargo ocupa un lugar en la lista. “Fui propuesto como secretario de Asuntos Previsionales, que es el único cargo que prevé el Estatuto para ser ocupado por un jubilado, y conozco cuánto puedo aportar desde allí”, aseveró Pepe a LNM.

De las otras dos listas que se presentaron para las elecciones previstas para el viernes 28 de abril, la Junta electoral señaló que "no se encuentran en condiciones de ser oficializadas".

Sobre la Lista Bordó N° 4, que lleva por candidato a secretario general Marcelo Benavídez, se informó: "No ha salvado en su totalidad las observaciones formuladas por esta Junta. No ha presentado candidatos en el 38% de los cargos, por lo que no está cumpliendo el requisito de lista completa. Tampoco ha completado la cantidad de avales exigidos por la legislación vigente".

En tanto, respecto a la Lista Verde N°22, encabezada por Enrique Ramón Márquez, como candidato a secretario general, también expresa: "No ha salvado en su totalidad las observaciones formuladas por esta Junta. No ha presentado candidatos en el 51% de los cargos, por lo que no está cumpliendo el requisito de lista completa".

Este es el comunicado difundido en las últimas horas:

Noticia relacionada: