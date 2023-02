Alta Gracia: Más de 130 mil personas pasaron este verano por el Encuentro Anual de Colectividades

El pasado lunes se llevó a cabo la última jornada del exitoso Encuentro Anual de Colectividades que volvió a realizarse luego de dos años en los que se vio interrumpido por la pandemia del Covid-19 (2021 y 2022).

El evento se desarrolló desde el miércoles 1 de febrero y aunque finalizaba el domingo 5, debido a la tormenta de la primera jornada se repogramó la grilla cultural para el lunes 6, como velada extra.

Como balance del evento, el intendente de la ciudad de Alta Gracia, Marcos Torres, aseguró: “Se trató de un encuentro donde celebramos la diversidad y la unión cultural”.

Asimismo, haciendo hincapié en los precios populares que tuvo este año el encuentro, afirmó: “No pueden existir nunca más vallas que separen entre los que pueden pagar para disfrutar un artista y los que no. Me dio enorme satisfacción ver que todos los artistas y los ballets se presentaron ante un gran público y no ante sillas vacías”.

Por su parte, en diálogo con La Nueva Mañana, el presidente de la Comisión Organizadora del Encuentro Anual de Colectividades, Daniel González, comentó: “Por el predio de Colectividades pasaron unas 80 mil personas, mientras que en toda las zonas aledañas incluido el espacio de Colectividades, se congregaron más de 130 mil personas en las seis jornadas”.

“El día más concurrido fue el sábado, cuando se presentaron La Banda de Carlitos y Los Caligaris. También el jueves, cuando actuó Abel Pintos, fue una velada muy convocante”, contó.

Además, enfatizó que el nuevo formato sin plateas con entradas populares, hizo de esta edición N° 34 del Encuentro, un evento muy exitoso. En él hubo 17 carpas gastronómicas y 12 carpas culturales en representación de las colectividades. “Recibimos llamados de todas las colectividades participantes que están muy contentas con el encuentro. El factor clima fue fundamental, pero sacar las plateas y plantear noches de acceso libre y gratuito, nos dio un excelente resultado”, expresó. Además, ponderó la inversión en el escenario, el domo, el sonido y la iluminación.

Es de destacar que luego de Mionca en enero y el Encuentro de Colectividades en febrero, se viene el Festival Peperina en Semana Santa y en octubre Happy Birra, la fiesta que ya lleva dos años con muy buena convocatoria.

