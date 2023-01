Córdoba vuelve a ofrecer al Kempes para recibir a la Selección en marzo

En el marco de la fecha FIFA, aún no hay sede confirmada y desde AFA no ven con malos ojos la chance de jugar en el máximo coliseo cordobés. River pide un elevado Cachet y por eso evalúan otras alternativas para los dos amistosos previstos.

En Córdoba no bajan los brazos por la compulsa y volvieron a ofrecer el Estadio Mario Kempes.

¿Dónde va a jugar la Selección Argentina en la fecha FIFA de marzo? Es el reencuentro entre los jugadores campeones del mundo con la gente y los hinchas luego de la gesta de Qatar 2022, y desde AFA siguen sin confirmar ni fecha ni lugar, sobre porque no han podido cerrar algún escenario, ni siquiera de los oficiales por Eliminatorias, algo poco frecuente porque todos quieren recibir a los campeones del mundo. Sin embargo, hay controversia.

Es que según trascendió, River Plate ofrece el Monumental a cambio de un cachet de 100 mil dólares, algo que AFA no acepta. Entonces la opción de Boca Juniors vuelve a tomar forma aunque buscan un estadio con mayor capacidad. La fecha prevista es del 24 y el 30 de marzo, y sabido es que a los integrantes del cuerpo técnico no le gusta demasiado viajar a las provincias. Sin embargo, hay otras opciones.

En Córdoba no bajan los brazos por la compulsa y volvieron a ofrecer el Estadio Mario Kempes, por intermedio de la Agencia Córdoba Deportes y entes gubernamentales. La cruzada no s sencilla pero igual las 57 mil ubicaciones disponibles son una tentación para AFA en su objetivo de presentar marco multitudinario ante los ojos del mundo. Todavía no hay rival previsto.