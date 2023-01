Lábaque: "El momento más difícil de la historia de Atenas"

El presidente de Atenas Lábaque convocó a una conferencia de prensa en el Polideportivo Ceruti junto al dirigente David Urreta y al capitán Omar Cantón, con la finalidad de dar la cara y explicaciones del delicado momento del equipo, que marcha último en la Liga Nacional de Básquetbol y serio riesgo de descenso.

"Venimos a dar la cara en el momento más difícil de la historia de Atenas, nunca me encontré en una situación así. Vamos a redoblar esfuerzo y compromiso para salvarnos", comentó.

Empezó aclarando que las obras están avanzadas y en marzo se haría la entrega final. Pero que en las temporadas anteriores se focalizó el presupuesto en la cancha pero esto no sucedió este año.

Recargó sobre el DT Claudio Arrigoni, responsabilizando de que fue el único que armó el equipo y que a él no le tembló la mano cuando los resultados no llegaron.

"Este año no participamos de la confección del equipo, se lo dije personalmente a Arrigoni" afirmó Lábaque. "Hay jugadores que ven las banderas ganadas y les cuesta jugar en Atenas. A esta camiseta no se la banca Cualquiera, acá jugó Romano, Chiarini, Baralle y peleamos descensos, en otros equipos son figuras".

Cantón después también agregó respecto a los extranjeros que está probado que jugar con muchos extranjeros no funciona, porque tienen menos injerencia en el aspecto defensivo.

Atenas lleva una sola victoria en toda la Liga, ante Unión de Santa Fe en la segunda fecha. Luego todo fue cuesta abajo y la directiva decidió el corte del DT Claudio Arrigoni.

Todo parecía encaminarse ante la llegada de un DT prestigioso como Sebastián González que además conocía la casa. "Me pidió a Morrison y a un segundo base. Con eso finalizamos los cambios" dijo el presidente.

"Pero luego vino Sebastian Gonzalez a decirme que no andaba bien con el grupo y quería irse" comentó Labaque. En ese momento asumió Elian Villafañe, que venía siendo asistente de Gonzalez. "Nos quedamos con Morrison, que es caro, carísimo y no rindió" quejándose del rendimiento del americano y además de la elección del anterior técnico.

Finalmente el presidente pidió el apoyo de los hinchas, y aclaró que el puertoriqueño Diaz no vuelve por decisión del grupo, ya que se había ido porque tenía una oferta de Uruguay que al final no se dió.

Atenas está en la racha más extensa de derrotas y el jueves enfrenta a Quimsa en el Cerutti.

La Nueva Mañana le preguntó al presidente Labaque si tenía fe en dar vuelta la historia. "Si me remito a cómo los he visto jugar al equipo, no tengo fe. Pero después de la charla de hoy y viendo los últimos dos partidos, si tengo esperanza" dijo Lábaque a nuestro medio.