Alexis Mac Allister y Germán Pezzella analizaron la sufrida victoria argentina

Federico Jelic

Especial desde Doha - Qatar 2022

Especial La Nueva Mañana

El volante Alexis Mac Allister destacó que "Argentina supo asimilar el golpe y por eso clasificamos", al tiempo que el defensor Germán Pezzella fue otro de los que criticó al polémico árbitro español Antonio Lahoz.

En diálogo con La Nueva Mañana, el ex Boca destacó la mentalidad del grupo para soportar el impacto anímico luego del empate de Países Bajos. "Tuvimos paciencia y lo merecimos ganar en tiempo extra. Fue un partido con muchas emociones", declaró en la sala de prensa.

Alexis Mac Allister es una de las sorpresas del equipo y pieza clave en el mediocampo para construir y para empezar a crear. Luego de la clasificación sufrida ante Países Bajos para llegar a semis de Qatar 2022, señaló que "es mucha emoción la que sentimos, alegría, fue partido intenso en todo sentido, estamos felices de pasar, de estar entre los cuatro mejores del mundial y ahora apuntar a seguir creciendo, a lo máximo. toca descansar y pensar en lo que viene que es Croacia", contó.

Pezzella, por su parte, dijo que "la mayor virtud de Argentina fue la paciencia. Soportamos el golpe psicológico del empate. Nos juntamos a hablar después de los 90 minutos y dijimos que íbamos a tener chances en el tiempo extra. Y la tuvimos, solo faltó el gol, tuvimos nuestras chances, no lo pudimos ganar ahí pero sí en los penales. El "Dibu" se hizo grande, los penales fueron bien pateados y por eso la felicidad es inmensa", agregó el defensor de Betis.

Con relación al empate de Países Bajos, comentó: "Fue un partido muy duro, con el 2 a 0 parecía que lo teníamos controlado pero después ellos metieron mucha gente en ataque, con mucha altura, apostaron a pelotazos y nos fueron complicando. Eso llevó al empate pero tuvimos la paciencia para jugar el tiempo extra, y en los penales tuvimos premio".

"Sufrimos mas de la cuenta, retrocedimos porque eso es normal, nos metieron gente alta y tiraron centros. tratamos de salir un poco para bloquear los pelotazos, nos quedamos lejos, ellos son un gran rival, con gente de jerarquía, fue un partido electrizante", añadió Pezzella.

El ex River fue uno de los más cuestionados por la falta al borde del área en el minuto 10 de descuento, que posibilitó el tiro libre y el empate de Países Bajos para llevar la definición a la prórroga. Sin embargo dio la cara y afrontó la situación como corresponde, sin esconderse. Germán Pézzella no esquivó el bulto y salió a explicar la jugada, sobre todo indicando que no fue foul sobre Weihorst. Igual el equipo se repuso y está en semis de Qatar 2022. "Yo estoy convencido que no fue falta para nada. El árbitro cobró ese contacto. Pasa que el holandés lo pisa a Paredes que está adelante, se cae, y nos trastabillamos los dos, pero increíblemente cobró falta", señaló.

De cara a lo que viene, Croacia, en semifinales, describió: "Croacia es un gran equipo de grandes mediocampistas, que manejan bien la pelota, pasaron por penales y es un arma para ellos, de saber jugar en estos momentos".

