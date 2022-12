Estrena "Los inoportunos", ópera prima del director cordobés Ismael Zgaib

Los inoportunos es la ópera prima del director cordobés Ismael Zgaib, una comedia coral absurda que se estrenará este 8 de diciembre en Cine.ar Estrenos y en salas como el Cine Gaumont -Buenos Aires- y en el Espacio INCAA Unquillo, Espacio INCAA Villa Regina Círculo Italiano y complejo Cinerama -las tres en Córdoba-. Además, estará disponible entre los estrenos de CineAr.

"Tras renunciar a un trabajo que odia, José María consigue 'La cita' con una excompañera de oficina. Los preparativos para el encuentro son interrumpidos por tres amigos que quieren festejar, un hermano estafador, una hermana con un affair, una exnovia, una madre absorbente y el fantasma de su padre", adelanta la sinopsis oficial de este film que cuenta con las actuaciones de Santiago Zapata, Paula Belli, Marcos García, Gastón Palermo, Matías Benedetti, Maximiliano Bini, Cokó Albarracín, Camila Murias, Juan Rojo y Alicia Vissani.

"'Los inoportunos' nace por una necesidad de reírse de uno mismo, de mis propias fallas. Con el correr de los años, un conflicto que se me ha presentado muchas veces y al que le he dedicado más de una sesión de terapia es poder ubicar el propio ego. Más de una vez me ha pasado de perderme en mis propios mambos, en mis propios problemas y pierdo la posibilidad de registrar a las personas que tengo al lado", dijo a Télam el realizador.

José María es el hijo de un encumbrado banquero que acaba de fallecer. Instalado en un trabajo no deseado, el deceso de su padre, sumando al regreso de su hermano a la empresa familiar, le dan las ínfulas para dejar el empleo y buscar algo nuevo, aunque no sabe qué.

"Creo que cuando une se acerca a los 30 se replantea muchas cosas, al menos a mí y a Nicolás (Abello, coguionista) nos pasó eso. Y una de las cosas que se ataca primero ahí, son los vínculos y la manera en que une elige vincularse; incluso con la propia soledad. José María está en ese momento bisagra de su vida, está intentando seguir adelante, dejar el pasado en el pasado y ver la manera de construirse una nueva realidad, una con la que él se sienta feliz, incluso si no sabe bien qué es, tiene el deseo de salir a buscarlo", comentó Zgaib sobre el protagonista.

"Que la película haya sido filmada en estudio nos permitió movernos con libertad, hacer que cada traslado cuente, que las coreografías de los personajes sumen a la comedia desde otro lugar y a su construcción como individuos. La película no deja de tener un artificio muy grande, siempre buscado", agregó.

La película se proyectará en el Cine Gaumont, además de salas en Unquillo, Villa Regina y en el Complejo Cinerama Córdoba.

Fuente: Télam