Ángel Correa rompió el silencio tras quedarse fuera del Mundial

El delantero Ángel Correa decidió pasar unas semanas en Argentina y, al llegar al país, rompió el silencio sobre las sensaciones que le dejaron la decisión de Lionel Scaloni de no convocarlo para la Copa del Mundo que se disputará desde el domingo próximo en Qatar.

"Es una tristeza enorme no poder participar del Mundial", confesó muy dolido por la situación el atacante del Atlético Madrid.

No obstante, pese a que "fue un golpe muy duro", Correa no se mostró rencoroso y entendió decisión del DT por lo que no dudará en acompañar al equipo. "Le deseo lo mejor al cuerpo técnico y a los chicos, que sin dudas van a dar la vida para representar al país de la mejor manera", sostuvo el ex San Lorenzo.

Ángel Correa destacó la ayuda que recibió de Diego Simeone tras conocerse la lista. "El Cholo sabe lo que yo siento. Él jugó tres mundiales y sabía la ilusión que tenía de participar", comentó antes de agregar que "vamos a estar acá alentando hasta el final en cada partido", narró.