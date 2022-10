Racing Club separó a dos jugadoras del femenino por festejar el campeonato de Boca

La dirigencia de Racing Club de Avellaneda tomó una drástica decisión tras la consagración de Boca. Daniel García, dirigente a cargo del plantel femenino, decidió separar a Lourdes Martínez y a Milagros Menna del equipo que encabeza Agustín Benchimol tras la viralización de un video donde se ve a ambas jugadoras con vestimentas azul y oro festejando en el Obelisco el campeonato obtenido por el 'Xeneize'.

Ante esta decisión por parte de la dirigencia 'Académica' el mundo Racing sigue de cerca la situación de Maximiliano Romero y de Edwin Cardona que le dieron like en Instagram a publicaciones en las que se festejaba el campeonato del equipo de La Ribera.

"Decidimos separarlas, no por ir al Obelisco, si festejaban nada más no pasaba nada, sino por subirlo a su estado de Whatsapp, con cánticos y camisetas de Boca. Me parece que es una falta de respeto a la institución. Yo tomé la decisión, no es una decisión deportiva, lo tomo como una falta de respeto", afirmó García, dirigente a cargo del Fútbol Femenino de Racing, en declaraciones que reproduce el diario Olé.