'Facu' Campazzo: “Es un nuevo inicio y trataré de dar lo mejor que tengo”

Luego de quedar libre de los Denver Nuggets tras sus primeras dos temporadas en la NBA, Facundo Campazzo firmó con los Dallas Mavericks por un año, a cambio de 2 millones de dólares. El base del seleccionado argentino brindó a los medios estadounidenses sus primeras palabras como nuevo jugador del conjunto azul: “Es un nuevo inicio, un nuevo equipo y trataré de dar lo mejor que tengo”.

Los Mavericks, que en la temporada anterior perdieron la final de la Conferencia Oeste contra Golden State, ganaron dos de los tres partidos que disputaron en la presentaron y este miércoles a las 23 (hora argentina) tendrán su debut en esta edición, ante los Phoenix Suns.

El cordobés, que tendrá de coach a Jasson Kidd, uno de los mejores en la posición de Facu de las últimas décadas, reveló que "cuando le dijeron la opción los Mavs, nunca lo dudó".

Y sobre su DT, comentó: "Que el coach haya sido un base, y con la magnitud que fue... Intentaré aprender lo más que pueda y aprovechar la oportunidad".

Campazzo, además, volverá a compartir equipo con el esloveno Luka Doncic, una de las máximas figuras actuales de la NBA, a quien ya tuvo como compañero en el Real Madrid y lo consideró fundamental para su adaptación: "Luka es un amigo, un compañero que tuve en Real Madrid. Me ayudó mucho. Me está ayudando mucho ahora en mi transición. Eso me resulta mucho más fácil".