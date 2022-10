Alexia Putellas ganó por segunda vez consecutiva el Balón de Oro Femenino

Aexia Putellas inscribió por segunda vez en el palmarés del Balón de Oro, siendo la octava jugadora en recibir este premio de manera consecutiva (tras Johan Cruyff, Kevin Keegan, Karl-Heinz Rummenigge, Michel Platini, Marco Van Basten, Cristiano Ronaldo y Leo Messi también lo hicieron).

Beth Mead y Sam Kerr completaron el podio, Lena Oberdorf y Aitana Bonmatí el top 5.

"Estoy muy feliz de volver a estar aquí, muy contenta. Cuando hace un año conseguí ganar el primero me propuse intentar mejorar ese año para ponerlo al servicio del equipo y verlo recompensado de esta manera me enorgullece. Sin duda, sin mis compañeras esto no sería posible, no estaría aquí. Las aprecio mucho y es un privilegio ser su compañera", apuntó la protagonista en un discurso en el que habló en castellano, catalán e inglés.

"Quiero agradecer también al cuerpo técnico, al entrenador, a esas personas que me ayudan a mejorar día a día y que se comprometen conmigo para conseguir eso. Al club, al presidente y su junta directiva, a todas las personas que trabajan en el club. Es un privilegio jugar en el Barcelona y vivir lo que viví el año pasado con esos partidos en el Camp Nou con toda la afición. Muchas gracias por confiar en mi y dejarme ser parte de este proyecto", expuso.

Los números de Alexia en la temporada 2021/22 hablan por sí solos. En el plano colectivo consiguió un triplete a nivel nacional al conquistar la Liga, la Copa de la Reina y la Supercopa de España, amén de ser subcampeona de la Champions League con el Barcelona y sellar la clasificación para el Mundial de 2023 con la selección española. A título individual, Putellas jugó un total de 43 partidos en los que anotó 34 goles y repartió 21 asistencias, siendo la tercera máxima goleadora y máxima asistente de la Liga y la máxima goleadora y MVP de la Champions League.