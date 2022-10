Racing de Nueva Italia: una buena y una mala noticia para enfrentar a Las Pareja

La "Academia" inicia los play offs y en materia de lesiones, no contará con el "Guachi" García, pero llegaría en condiciones Juan Luis Alfaro.

Comienza la hora de la verdad en Racing de Nueva Italia, que este domingo será local dando inicio a los play offs del Federal A, recibiendo en su cancha a Sportivo Las Parejas por octavos de final.

Mentalizados en ese objetivo, el DT Carlos Bossio ya sabe que no podrá recuperar a tiempo al volante ofensivo Franco García, quien aún no llegó a su plenitud física luego de ser intervenido de una apendicitis. El fin de semana recién le sacaron los puntos y tendrá no menos de 10 días de aclimatación.

La intención es poder contar con sus servicios en caso de pasar de ronda, el fin de semana subsiguiente.

#Racingcba el volante Franco García no podrá estar disponible en el equipo de Bossio para enfrentar a Las Parejas en los play offs del #FederalA. Aún le resta una semana más de recuperación luego de su operación de apendicitis. Sí podría estar el lateral Juan Luis Alfaro. # pic.twitter.com/0T6ovyNmeA — Federico Jelic (@fedejelic) October 17, 2022

Por contrapartida, la buena noticia es que sí podría estar disponible el lateral derecho Juan Luis Alfaro, quien sufrió una contractura hace dos semanas ante Defensores de Pronunciamiento y por ende, no estuvo disponible en los últimos juegos.

Se especula que ya tendrá el alta médica y podría estar aunque sea en el banco de suplentes. Entonces, Ferrero sería lateral izquierdo, Marcio Gómez estaría en la zaga y la duda sería el volante central: Emanuel Giménez o Juan Fernando Alfaro.

El cotejo sería el domingo y vale aclarar que Racing por ser el primero de su zona y de la tabla general, cuenta con la ventaja de la localía, salvo en una eventual final que sería en cancha neutral.