Farré habló de los refuerzos y las chances de Suárez y el "Mudo"

"Novaretti tiene la posibilidad de decidir si quiere continuar en el club o no", dijo. Foto: archivo

El DT de Guillermo Farré hizo referencia a los futuros refuerzos del plantel en Primera División, además de dejar en claro que habría depuración del plantel que logró recientemente el ascenso. Lo hizo en marco de una entrevista con el programa "Futbolémicos" de FM Showsport La Red.

Sobre las posibilidades de que sumar a Matías Suárez y Franco Vázquez, nombres que generan ilusión en los hinchas "Piratas", comentó: "Todavía no hay nombres de jugadores que vayan a venir. Matías Suárez y el mudo Vázquez si vuelven a Belgrano le darían muchísimo al club. Son dos jugadores que me encantaría tener en el plantel. El Luifa tiene contacto con ellos".

"Novaretti tiene la posibilidad de decidir si quiere continuar en el club o no. Tiene que estar realmente convencido de la decisión. Vegetti va a querer revancha en primera división", arrancó diciendo el ex volante y capitán sobre el plantel actual, además de referirse a su futuro y la renovación: "No hay trabas para la continuidad, siempre apuntamos para lo mejor para Belgrano. De nada sirve estar en un torneo internacional si eso te condiciona para mantener la categoría".

Respecto del equipo y los objetivos, declaró: "No es lo mismo jugar en la primera division o en la primera nacional. Los ritmos de juego son diferentes, la mentalidad para jugar en cada categoría es importante. "Hay que formar un gran plantel para ser competitivos en primera. Los jugadores deberán readaptar su nivel a la categoría. Nos hemos sacado la mochila del ascenso. Ahora quiero disfrutar este logro y después nos cargaremos la mochila de la primera división".

"De nada sirve estar en un torneo internacional si eso te condiciona para mantener la categoría. "La única posibilidad que tiene Belgrano de pelear por torneos importantes es manteniendo al club en primera división", cerró diciendo Farré.