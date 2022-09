Fútbol femenino: Belgrano le ganó a Banfield y acaricia el ascenso

No tiene rivales. Ni Banfield que aparecía en el horizonte como el equipo que le quería disputar el torneo. No uvo rivales en la Primera C, no tiene rivales en la Primera B. Belgrano femenino en AFA no tiene rivales.

Las "Piratas" le ganaron a las del "Taladro" por 2-0 y le sacó ocho unidades en la lucha por el ascenso, con cuatro partidos en juego.

Fue un juego más duro que lo habitual, muy friccionado y tardó en abrirse. Sin embargo, nunca pasaron sofocones y lograron sacarlo adelante.

Los goles del elenco conducido por Maxi Luján fueron convertidos por Mariano Alisio, en el primer tiempo, y Sabrina Maldonado, en el complemento.

"Era clave para lo que nos queda. Costó, sabíamos que iba a ser así el partido, teníamos que estar concentradas y hacer la diferencia cuando se abrieran los espacios", analizó la capitana del equipo Romina Gómez.