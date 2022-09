Continúa siendo extremo el riesgo de incendios en la provincia

La Secretaría de Gestión de Riesgo Climático y Catástrofes informó sobre las condiciones de riesgo extremo de fuego forestal en toda la provincia de Córdoba para los próximos días.

En este sentido, Claudio Vignetta, secretario de Gestión de Riesgo Climático, expresó “Tenemos alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional en cuanto al ingreso de un frente de viento norte, que va a tener ráfagas de entre 65 y los 70 km por hora, especialmente en zona de montaña. Además, vamos a tener temperaturas que van a estar sobre los 30 grados, por lo tanto, el riesgo por incendios forestales es extremo”.

Por esta razón, se requiere a la comunidad, extremar las medidas de seguridad para evitar la posibilidad de inicios de incendio forestal. “Eso significa tener cuidado cuando se trabaja con herramientas pesadas como amoladoras, soldadoras y cualquier herramienta que pueda provocar algún tipo de chispas y sobrecalentamiento. Tratar de evitarlo sobre todo en horarios críticos, es decir, a partir de las 11 de la mañana hasta las 18 horas”, expresó.

Además, el funcionario recordó que, en caso de visualizar una columna de humo, hay que dar aviso rápidamente a las autoridades: “Al 911 de Policía, al 100 de Bomberos, al 0800 del Fuego, a fin de que se tome participación inmediata en la extinción de la columna de humo”.

El riesgo extremo de incendios continuará en la provincia hasta el sábado a la tarde, por lo tanto, “los próximos días serán críticos, con viento norte intenso, temperatura por encima de los 30 grados, humedad ambiente prácticamente inexistente, lo que sumado a la sequía, fomenta las condiciones ideales para los incendios forestales”, dijo Vignetta, quien además recordó que “en la provincia de Córdoba, está prohibido hacer fuego”.

Ante la situación de riesgo extremo, la Secretaría hace las siguientes recomendaciones:

-No utilice el fuego sin haber obtenido el permiso de quema controlada que no se autoriza en época de riesgo de incendios.

-No realice quema de restos de poda, basura, rastrojo y desmalezamiento de terrenos.

-Realice en cada predio las prácticas preventivas que estén a su alcance, tales como: calles cortafuego; limpieza de alambrados; construcción de reservorios de agua; disponibilidad de elementos de combate (palas, chicotes, machetes, etc.); y pileta de natación, o tanque australiano llenos durante todo el año, pues esta reserva de agua es indispensable en caso de incendios.

-En ningún caso arroje fósforos encendidos en el campo, bosques o zonas arboladas, recuerde que la mayoría de los incendios se originan y ocurren a raíz de la falta de precaución.

-No haga fogatas; solo se permite realizarlas en los lugares habilitados para tal fin (camping, complejos, campamentos, etc.)

-En ningún caso encienda fuego debajo de los árboles, no solo por el peligro de incendios que ello implica, sino por el daño que ocasiona el calor a la planta, que es un organismo viviente.

-Haga su fogón en lugares habilitados.

-Tenga en cuenta que el viento puede propagar una mínima fogata ocasionando un incendio.

-Nunca tire colillas de cigarrillos en el campo.

-Si se inicia fuego en el pasto y mientras no haya alcanzado demasiada intensidad, apáguelo golpeándola llama con una manta o bolsa, si es posible mojada.

Se recuerda que está vigente el Decreto N° 512 que establece la Emergencia Ambiental en la provincia con la prohibición de iniciar fuego hasta el 31 de diciembre de 2022.

#Ahora La Secretaría de Gestión de Riesgo informa que pasado el mediodía se declaró un #Incendio de rastrojo en #AlpaCorral, zona de Las Tapias. pic.twitter.com/6FabiRrQBx — Ministerio de Seguridad (@minsegcba) September 15, 2022

Combaten tres focos de incendios

Tres focos de incendios forestales se registraban en la tarde del jueves en distintas zonas del departamento Río Cuarto, en tanto hasta el momento son cinco los detenidos en una causa judicial que investiga la intencionalidad de algunos de los siniestros.

De acuerdo a los datos oficiales, los incendios se ubican en la vegetación de Las Tapias, en los alrededores de Alpa Corral, en Holmberg y Achiras, en el departamento de Río Cuarto del sur provincial.

Desde el Ministerio de Seguridad informaron que en el operativo de combate trabajan dotaciones de varios cuarteles de bomberos del Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC).

Los incendios, que hasta el miércoles se registraban en las serranías de Traslasierra, entre los departamentos Pocho y San Javier, al igual que en los alrededores de Dean Funes del norte provincial, se encuentran controlados.

Asimismo se informó que hasta el momento son cinco las personas que fueron detenidas en el marco de la investigación policial y judicial que se abrió para identificar a los responsables de ocasionar, de manera intencional, algunos de los incendios.

Noticias relacionadas: