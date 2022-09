La joven cantautora Paz Carrara presenta su primer disco en Córdoba

El 24 de septiembre iniciará en Studio Theater una gira nacional con su flamante primer disco "Me cansé de hacer canciones (que no salgan si no estoy llorando)".

La cantautora cordobesa Paz Carrara iniciará este 24 de septiembre en Studio Theater una gira con la que llevará su flamante disco "Me cansé de hacer canciones (que no salgan si no estoy llorando)" por Buenos Aires, Rosario, Mar del Plata, La Plata y Montevideo.

En la antesala, conversó con La Nueva Mañana sobre su prolífica y joven carrera, sobre la experiencia de arribar a un disco, tras sucesivos singles y vídeos que viene lanzando en los últimos años, y sobre la magia que espera para el show del 24 de septiembre.

"Siempre tuve en claro que lo que más me hacía feliz en la vida era hacer música", introdujo Paz Carrara, de 23 años, quien precisó que desde los 16 tuvo claro que elegiría a la música como su medio de vida. "Mi camino viene siendo paso a paso, disfrutando los procesos y cada escenario", indicó, subrayando que este último año representa un salto en su carrera, con la oportunidad de tocar en grandes escenarios y festivales, y con la salida de su flamante álbum.

Paz Carrara pasó por el conservatorio Félix Garzón desde los ocho años y en 2018 se mudó a Buenos Aires para concluir sus estudios musicales. Allí dio sus primeros pasos artísticos, con publicación de sus dos primeros EP, "Ramé" de 2019 y "Centenios" de 2020; que tuvieron una importante repercusión dentro de circuitos especializados, en los que se reconoció tanto la composición como la interpretación de las canciones.

En ese camino, su single "Radar" superó el millón de escuchas en Spotify y en diversos escenarios, compartió grilla con "Bandalos Chinos", "Celli" y "Ainda", entre otros, y llegó a telonear el show de Louis Tomlinson, ex One Direction.

"Me cansé de hacer canciones (que no salgan si no estoy llorando)" está integrado por ocho canciones que navegan entre melodías pop, arreglos sutiles, capas atmosféricas y letras que tejen historias que dialogan entre pista y pista.

- ¿Esperabas la repercusión que algunas de tus canciones vienen logrando? ¿Cómo vas atravesando el proceso?

- Todo lo que sucede es increíble. Yo pongo expectativas en mis objetivos, quiero grabar esta canción así o este video así o hacer un show así, pero no tanto en qué va a pasar con eso después. Me llevo mejor con las sorpresas y disfruto más en poner el foco en la música y el trabajo, y no tanto en lo que va a resultar.

- Desde el nombre mismo del álbum, planteás la posibilidad de escribir canciones por fuera de la tristeza. ¿Cuándo empezaste a armar este disco, cuál es el concepto que lo atraviesa y cómo fue el proceso de producción?

- Empecé a escribir el disco cuando empezó la pandemia, sin saber que estaba escribiendo el disco. Me había pasado algo muy fuerte y todo venía atravesado por el filtro de la nostalgia, del dolor y del duelo. Inconscientemente, tomé distancia de ese filtro y me di cuenta que las nuevas canciones hablaban del presente, y por eso el disco se llama así. Trajo algo completamente nuevo a mis canciones.

- La música en las plataformas muchas veces se escucha a través de pistas individuales. ¿Por qué decidiste hacer un disco?

- Porque sentí que las canciones contaban una misma historia. Venía a contar este capítulo de mi vida. Saqué un montón de singles y EPs antes, pero fue una decisión hacer un disco. Sentía que todas las canciones eran hermanas y que la propuesta de producción era la misma.

- En “Me cansé de hacer canciones…” hay una multiplicidad de capas sonoras, con instrumentos orgánicos e intervenciones digitales. Al presentarte en Studio Theater, ¿con qué formato vas a presentar el disco?

- Voy con banda completa, con cuarteto de cuerdas. Es un show que me emociona un montón. El año pasado me presenté por primera vez con banda. En algunas partes también voy a cantar sola, va a ser un show muy dinámico y muy especial porque es el primero en Córdoba, que es mi casa, y con este disco.

- Más allá del universo sonoro, la canción sobresale en cada pista del disco. ¿Cómo definís tu música, si hubiera que encajarla en algún estilo o género?

- No pienso en los géneros cuando compongo. Estamos en un tiempo en el que hay menos límites. Pero si tuviera que establecerme en alguno, sería el de la canción.

- Alrededor de tus canciones hay vídeos, colaboraciones de otros artistas, una producción sonora profesional, giras; lo que evidencia un trabajo en equipo importante. ¿Cómo te llevás con eso: tratás de estar en todo o sabés delegar?

- Me gusta saber todo lo que está pasando y colaborar en todas las áreas que pueda, pero me fascina trabajar en equipo. Es super rico y nutritivo para el proyecto. No es lo mismo una opinión que ocho, y más si viene de gente que valoro mucho. Trabajar en equipo hizo que este proyecto este año tenga un año distinto. Músicos, productores, mi mánager, quien hizo los vídeos y sacó las fotos. Nada hubiera sido lo mismo este año sin toda esta gente.

- ¿Qué esperás de la presentación en Córdoba de tu disco?

- Espero magia. Es la primera vez que pienso en un recital como un espectáculo. Estoy muy ilusionada.

El show del 24 de septiembre en Studio Theater arrancará a las 21 y están disponibles las entradas a través de la plataforma www.alpogo.com. La gira continuará el 1º de octubre en el Centro Cultural Konex de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el 5 de octubre en Casa Brava de Rosario; el 7 en Chauvin, Mar del Plata; el 14, en Guajira, La Plata; y el 29 de diciembre, en Magnolio, Montevideo.

