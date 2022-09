Guido Herrera y Javier Gandolfi, de compañeros a dirigido y Director Técnico

Guido Herrera, hoy arquero y capitán de Talleres, fue compañero de equipo y referente de vestuario junto a quien hoy es DT interino del primer equipo, y con grandes posibilidades de quedarse con el cargo general si así lo dispone el presidente Andrés Fassi.

Lo cierto que tienen sus códigos. Herrera llegó a barrio Jardín en la Primera Nacional en 2016 mientras que Javier Gandolfi fue el primer refuerzo en Primera División, luego del ascenso, en el mismo año. Por eso no llamó la atención que el arquero ponderara el trabajo del ex defensor, luego de un año con varias turbulencias.

"¿Si Gandolfi está capacitado para ser el DT? Yo creo que está capacitado. Pero es un tema que deberá hablar él con Andrés (Fassi). Viene haciendo las cosas bien y nos está ayudando mucho", arrancó diciendo Herrera, en conferencia de prensa.

"Al final del año se verá, pero no tengo dudas que está preparado para este puesto tan particular. Nos pide en cada práctica que seamos más intensos y que no dejemos pensar al rival", añadió.

Gandolfi fue ayudante de campo de Ángel Guillermo Hoyos y luego también estuvo en el proceso de Pedro Caixinha. Dirigió al equipo en cuatro partidos, con pleno en resultados: cuatro ganados (dos por Copa Argentina y dos en el torneo local). Por eso no sorprende que Herrera le tire buenas vibras a su ex compañero de vestuario

"Tenemos que aceptar las críticas, es momento de crecer. Lo han criticado hasta a Messi, cómo no nos van a criticar a nosotros. Esta institución demanda pelear cosas todo el tiempo, así que hay que hacerse cargo de este momento y tirar todos del mismo lado", contó Herrera.

Para cerrar, aseguró: "Iremos a buscar los tres puntos, es el puntero y se hace muy fuerte de local, pero mi forma de pensar es ver cómo podemos hacerle daño con lo que tenemos. Hay que crecer siempre en Talleres, Vamos a ir a ganar a la casa del líder".

