Desapareció en Tanti tras dejar a su pareja, quien habría ejercido violencia

El viernes 12 de agosto a las 21 Georgina de las Mercedes Bustos salió con sus dos hijos desde la casa de su mamá rumbo a lo de su ex marido. Al llegar, le dejó los chicos con todas las cosas, incluidos los documentos, y antes de despedirse dejó sobre la mesa una carta, que ahora está en manos de la fiscalía de Jorgelina Gómez, quien se encuentra a cargo de la investigación.

Esa fue la última vez que alguien la vio, según la denuncia hecha por mismo hombre esa noche.

Diez días antes, su mamá la había "sacado" de la casa donde vivía con su novio desde hacía 9 meses porque se daba cuenta que Georgina "no la estaba pasando bien".

"Aparentemente había violencia por parte de él. Una se da cuenta cuando su hija la pasa mal. Ella fue siempre muy cerrada, pero una como mamá intuye, sabe, por eso me la traje conmigo, a ella y a mis dos nietitos", contó en diálogo con La Nueva Mañana, Marisa Bustos, mamá de la joven.

Para Marisa, Georgina podría haberse ido por su propia voluntad, pero presionada por quien era su ex novio. Entrevistada por Villanos Radio dijo: "Yo lo único que quiero es que mi hija me llame y me diga 'mamá estoy bien. Me voy a tomar un tiempo pero estoy bien'".

El hackeo al Poder Judicial demora la investigación

La Nueva Mañana consultó con la fiscal Jorgelina Gómez si existe alguna denuncia por violencia de género realizada por Georgina, a lo que la funcionaria respondió que debido al hackeo del sistema informático del Poder Judicial aún no pudo verificar esa información.

"No nos consta. El tema del hackeo informático no nos ha permitido definir si existe o no tal denuncia. Habitualmente en este tipo de casos ingresamos al sistema de Violencia Familiar y testeamos datos, pero no hemos podido por lo que estamos avanzando de otras formas", señaló Gómez a La Nueva Mañana.

Asimismo, la fiscal confirmó que respecto al ex novio de Georgina hasta el momento no existe denuncia por desaparición. Sin embargo, la mamá de Georgina indicó a este medio que no sabe nada de él, y que cuando consultó con la madre del joven, ésta le dijo que el jueves 11 de agosto se había ido de viaje como mochilero a Brasil.

Por último, Gómez indicó que se están llevando a cabo todas las tareas necesarias para encontrar a Georgina, así como también se ha activado el protocolo de búsqueda.

Datos claves en la búsqueda

Desde la dependencia judicial señalaron que la joven es delgada, tiene una altura de 1,55 mts., peso 65 kg., piel trigueña, ojos negros, cabello negro y largo. Podés aportar cualquier tipo de información comunicándote al 911 o al 03541-498199 o dirigiéndote a la dependencia policial más cercana.

Si sos víctima de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda, comunicate a la línea nacional y gratuita 144, que funciona todos los días del año, las 24 horas. También podés dirigirte al Polo Integral de la Mujer (teléfono 0800 888 9898, Entre Ríos 680, Córdoba Capital).