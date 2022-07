"Sigo trabajando en el Gobierno", aseguró Scioli antes de retornar a Brasil

El ex ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli, quien con la reestructuración del Gabinete nacional volverá a ocupar la Embajada argentina en Brasil aseguró que “sigue trabajando” en el Gobierno y resaltó su relación personal con el presidente Alberto Fernández.

“Sigo trabajando en el Gobierno, ahora cumpliendo otro rol y haré todo lo necesario para ayudar”, afirmó Scioli al hablar con TN.

El funcionario indicó que seguirá desde su nuevo rol “con un alto nivel de compromiso” y aseguró que el presidente “toma las decisiones haciéndose eco de los problemas de la gente y cada uno puede cumplir distintos roles en distintos momentos”.

Scioli había reemplazado hace 45 días a Matías Kulfas como ministro de Desarrollo Productivo tras la renuncia de ese funcionario y ahora, tras la reestructuración del Gabinete, vuelve a ocupar su rol como embajador argentino en Brasilia.

“Somos amigos, tuvimos una conversación muy buena”

El ex gobernador bonaerense aclaró que tiene “la mejor relación personal” con el presidente Alberto Fernández.

“Somos amigos, tuvimos una conversación muy buena. Estuvimos evaluando alternativas y llegamos a la conclusión de que siga con mi rol en Brasil. La economía va a tender a normalizarse, a mejorar, no tengo dudas”, subrayó.

Scioli respaldó las medidas de cambios en el Gabinete al indicar que “todos estos cambios están enfocados a solucionar estas dificultades, y yo siempre estaré para colaborar y ayudar”.

“Yo no me siento eyectado”, aclaró sobre su situación personal ante una consulta y dijo que su responsabilidad es “dar certidumbre, colaborar”.

“A mi me pidieron en su momento que me haga cargo del ministerio (de Desarrollo Productivo) y no dudé, y ahora que se hace una reestructuración se analizaron distintas posibilidades, pero yo siento que hay que ir a una integración total con Brasil”, concluyó.

