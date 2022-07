Crimen de María Marta García Belsunce: declaró Pachelo, principal acusado

Nicolás Pachelo, principal imputado en el crimen de María Marta García Belsunce, asesinada hace casi 20 años en su casa del Country Carmel de Pilar, declaró este jueves frente al Tribunal Oral Criminal N° 4 de San Isidro que lo enjuicia, en la octava audiencia del juicio y negó tener relación con el homicidio.

"Soy totalmente ajeno a las imputaciones, nunca tuve una discusión con María Marta. Nunca tuve un diálogo, no la conocía", dijo al declarar por primera vez ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de San Isidro, que lo juzga por "robo y homicidio agravado".

“Pasaba los cinco días por mi casa haciendo gimnasia. Lo han dicho mi mujer y mi mucama. Si me tenía terror, como dicen, tenía mil lugares para pasar en Carmel, no por la puerta de mi casa... Todos los testimonios que han dicho de que ella me tenía terror son todos de familiares y amigos”, continuó.

Negó declaraciones del empresario Maggi

También Pachelo cruzó al empresario Mariano Maggi, que declaró en su contra por supuestamente haberlo estafado con la compra de una camioneta.

En el juicio, Maggi habló de diversas situaciones de violencia, con un tono netamente intimidatorio. En ese contexto, y bajo juramento, dijo que el acusado le rompió dos veces los vidrios de su concesionaria y que lo amenazó en varias oportunidades. Especificó que, incluso, Pachelo lo llamó por teléfono y él dijo: “Si tuve los huevos para matar a mi padre, imaginate lo que puedo hacer con vos. Matarte no me significa nada”.

Al respecto, Pachelo se refirió a la muerte de su padre y, en un claro cruce con los García Belsunce, dijo que ese día "se llamó a la Policía, vino a las dos horas y media que lo encontramos, vino el fiscal, vinieron los peritos.... Estaba yo, la mujer de mi padre y mi padrino, el hermano de mi padre. Llamamos a la Policía cuando mi papá se mató; no llamamos a la ambulancia ni impedimos que se llame a la Policía, ni pusimos en la partida de defunción que murió en la Cumbrecita de Córdoba, no escondimos el arma. Lo mismo hicimos con la muerte de mi madre”.

Fuente: Télam y Noticias Argentinas

