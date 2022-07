Instituto pone el pecho e iguala en Chaco

Al cabo del primer tiempo empata 1 a 1 en cancha de Chaco For Ever. Cucchi hizo tanto del "Glorioso" que está dejando una buena imagen. El conjunto de Lucas Bovaglio busca dar pelea.

Instituto está haciendo un buen papel en el Norte Argentino ya que al cabo del primer tiempo iguala 1 a 1 con el siempre complicado Chaco For Ever, por la Primera Nacional. De esa forma el conjunto que dirige Lucas Bovaglio busca dar pelea y no ceder espacio en el protagonismo de la tabla.

Arrancó ganando con un gol de Patricio Cucchi tras un centro De Corda, previa habilitación de Franco Watson. La alegría ni duró demasiado ya que el local llegó a la igualdad gracias a un cabezazo de Valdez.

Faltan 45 minutos pero el albirrojo tiene clara las consignas para traerse un buen resultado de la provincia chaqueña, a pura actitud.