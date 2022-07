De Carlos Tévez a 'Chapa' Retegui: "El fútbol no es para cagones"

Carlos Tevez se refirió a la ausencia de Carlos Retegui de su grupo de trabajo, a días de asumir como entrenador de Rosario Central y no se anduvo con frases de casette.

“Fue desprolijo. Prefirió más un compromiso político que su sueño”, expresó el "Apache" en declaraciones a TyC Sports.

El DT mostró su enfado por la baja del "Chapa" Retegui, quien decidió continuar en su labor como Secretario de Deportes de la Ciudad. “Y soy leve en lo que estoy diciendo. No solamente me falló la palabra a mí, también a mis hermanos, al profe, a mi familia. Eso fue lo que más me dolió”.

Y agregó: “Fijate que antes de la conferencia hablamos y siempre tuvimos a Central en la mira. El lunes cuando estuvimos en Vélez, al otro día sale hablar a la mañana sin venir y decírmelo en la cara. Me entero por los periodistas”.

Tevez detalló los motivos que habrían llevado a que Retegui desistiera de asumir y contó: “Por eso doy la cara. Te lo digo yo que fue desprolijo y me hago cargo. Como te digo, así como fue desprolijo para mí también, en lo personal. Solamente quería que me lo diga en la cara, pero bueno... Quiero ser prolijo en lo que digo. Es una situación muy difícil y delicada. Es así como ustedes lo dicen, yo estoy más sorprendido que nadie. Hablamos de cómo íbamos a llevar ese proceso y priorizó más las 30 ó 40 personas que puso en el cargo que él está que su sueño. En eso falló a mucha gente. Yo creo que el fútbol no es para los cagones, es para los que ponen el pecho y van al frente”.