Alta Gracia: municipio será querellante en caso de maltrato en un sanatorio

La familia de un adulto mayor de 81 años que se encontraba internado por una neumonía en un sanatorio de Alta Gracia realizó una denuncia ante la fiscalía de turno de esa localidad por la condiciones en las que lo encontraron al visitarlo, al tiempo que la Municipalidad confirmó que se constituirá en querellante particular.

Según contó a Sumario Noticias la hija del hombre, su padre fue trasladado a la clínica Vélez Sársfield luego de que constataron que tras ser internado el jueves pasado en ese sanatorio, al irlo a visitar se encontraron "no solo que no lo medicaron, sino que estaba en una habitación fría, semidesnudo y maniatado en un sector donde no llegaban las enfermeras”, dijo Yolanda Rossi. Desde la Municipalidad de Alta Gracia colaboraron con el traslado.

Ocurre que cuando fue internado el adulto mayor, la familia esperaba el resultado del PCR y por protocolo no podían visitarlo hasta conocer el resultado. Llegó el sábado y decidieron acudir al Sanatorio al no obtener respuestas sobre el estado de salud de su padre. “Cuando mi hermano lo ve era de no creer. Mi papá estaba recostado entre dos camas sobre unos elásticos y maniatado. A partir de ahí llamamos a los médicos y autoridades, pero no se presentó nadie”, dijo la mujer.

A raíz de lo ocurrido, los hijos del adulto mayor se reunieron con Daniel Villar y Mariano Agazzi, asesor letrado del municipio y secretario de Salud del Gobierno de Alta Gracia.

En diálogo con Sumario en red, el Secretario de Salud local explicó que por un lado colaboraron en las tareas de traslado a la clínica Vélez Sarsfield y, por el otro, ante la denuncia efectuada por la familia, la Municipalidad a través de su asesor letrado confirmó que será querellante en la causa.

La causa es investigada por la Fiscalía de Instrucción N°1, a cargo de Diego Fernández, bajo la carátula “Delito contra la vida”.

