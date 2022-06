Paulo Rosales: "Kudelka fue el mejor DT que me dirigió en toda mi carrera"

El cordobés Paulo Rosales hizo una gran carrera en el fútbol argentino y es muy reconocido. Tuvo pasos importantes por Talleres, Instituto y General Paz Juniors, en Córdoba, además de haber jugado en Newell's, Unión (donde es ídolo) e Independiente, entre otros clubes.

El fin de semana fue entrevistado por Zapping Sport Radio, en Rosario3, y repasó anécdotas de su carrera. Y, en la misma, destacó: "Frank Kudelka, el mejor de todos. El mejor DT que me dirigió en toda mi carrera”.

En otra parte de la entrevista resaltó a Pablo Guiñazú y dijo: “La carrera que hizo lo dice todo. Concentramos mucho tiempo junto en Newell’s y puedo asegurar que como persona es mucho mejor que como futbolista, imagínate lo que es como tipo”.

Además se acordó de otro cordobés: Américo Rubén Gallego. "Es el DT que me borró dos veces (NdR: El Tolo no lo tuvo en cuenta ni en Newell’s, ni en Independiente). Sin dudas no era del gusto del Tolo, en Newell’s no quería que jugara ni en la reserva. De todas maneras tengo un respeto enorme por él, siempre le deseo lo mejor”, narró.