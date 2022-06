El presidente Alberto Fernández, al encabezar el lanzamiento del III Foro Mundial de Derechos Humanos que se desarrollará en Buenos Aires en mayo de 2023, agradeció a "las organizaciones sociales que estuvieron para contener a los sectores más vulnerables, llevando solidaridad y compromiso".

En relación al rol que cumplen los movimientos sociales, apuntó: "No cedamos. Sigamos firmes en nuestras convicciones, que nada nos confunda, que nuestras diferencias no nos hagan decir cosas injustas y estemos muy unidos".

"Quiero agradecérselos aún cuando algunas hagan picardías que nosotros no convalidamos", expresó, haciendo referencia a las denuncias que circulan contra algunos dirigentes. Sin embargo, subrayó que "lo que no es bueno es generalizar".

Tras manifestar reiterar su gratitud hacia los movimientos sociales, destacó el presidente que en pandemia las organizaciones sociales "no se llevaron la plata de los más vulnerables, sino que los acompañaron, los alimentaron y se asociaron al Estado en la gestión de todo eso".

Y avanzó: "Las organizaciones sociales trabajaron para que la Argentina no explote, pero eso no pasó porque estuvieron al lado de los más necesitados". Y les habló directamente: "No saben todo lo que hicieron por los derechos humanos".

