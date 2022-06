Petro ganó en segunda vuelta las elecciones presidenciales de Colombia

El candidato a la presidencia de Colombia por el Pacto Histórico, Gustavo Petro, logró este domingo triunfar en segunda vuelta ante el postulante de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández.

Los datos del preconteo oficial del balotaje de este domingo oficializó a Petro como ganador, luego de una jornada electoral que se desarrolló en un clima de tranquilidad, pese a las hipótesis de conflictividad que había manejado el gobierno.

Según se informó, los números preliminares de electores difundido este domingo mostró mayores niveles de participación que durante la primera vuelta, realizada el pasado 29 de mayo.

El boletín número 10 de la Registraduría señaló que, con el escrutinio del 89,35 de las mesas, Petro sumó el 50,88 % de los votos, frente a un 46,85 % de Hernández.

Ya como presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, consideró en la noche de este domingo que la jornada electoral constituyó "un día de fiesta para el pueblo" y exhortó a los colombianos a festejar "la primera victoria popular".

"Que tantos sufrimientos se amortigüen en la alegría que hoy inunda el corazón de la Patria. Esta victoria para Dios y para el Pueblo y su historia. Hoy es el día de las calles y las plazas", escribió Petro en su cuenta de la red Twitter, apenas una rato después de que se oficializara su victoria en la segunda vuelta.

Por su parte, su compañera de fórmula y flamante vicepresidenta, Francia Márquez Mina, también se expresó a través de las redes sociales al conocerse el triunfo en las urnas durante la segunda vuelta. "Esto es por nuestras abuelas y abuelos, las mujeres, los jóvenes, las personas LGTBIQ+, los indígenas, los campesinos, los trabajadores, las víctimas, mi pueblo negro, los que resistieron y los que ya no están... Por toda Colombia. ¡Hoy empezamos a escribir una nueva historia!", sentenció.

El traspaso de mando entre Iván Duque al flamante presidente electo Gustavo Petro se realizará el próximo 7 de agosto

Saludo de Alberto Fernández

Al conocerse el resultado electoral de la segunda vuelta, el presidente argentino, Alberto Fernández, celebró en redes el triunfo de Petro en las elecciones presidenciales de Colombia y llamó a seguir "el camino hacia una América Latina integrada".

"Me llena de alegría el triunfo obtenido por Gustavo Petro y Francia Márquez Mina con el que culmina el proceso electoral en Colombia", escribió el mandatario en su cuenta de Twitter, donde también añadió: "Acabo de transmitirle al presidente electo mis felicitaciones por la confianza que el pueblo colombiano ha depositado en él".

En ese sentido, Fernández aseguró que el triunfo de Petro "convalida la democracia y asegura el camino hacia una América Latina integrada, en este tiempo que nos exige la máxima solidaridad entre pueblos hermanos".

También Cristina Fernández se refirió al triunfo de Petro y Márquez Mina con un tuit. "19:50 hs. aterrizamos en Aeroparque y el celu me devuelve más de 30 mensajes de compañeros y compañeras que con alegría me trasmiten el triunfo de la coalición Pacto Histórico en el ballottage en Colombia. Pido que me comuniquen y casi al instante escucho su voz: Hola presidente…"