Juan Dalmasso: "Todos los días me pregunto por qué mataron a Nora"

Juan Dalmasso, el hermano de Nora, la mujer asesinada en noviembre de 2006 en Río Cuarto, aseguró este miércoles que tiene "pocas expectativas" de que el caso se resuelva con el juicio que se le sigue al viudo Marcelo Macarrón como instigador del femicidio, y rechazó la hipótesis del crimen por encargo.

Al encabezar la marcha en reclamo de Justicia que se realizó frente a los Tribunales de Río Cuarto, Dalmasso consideró que a Macarrón (62) "se lo está juzgando por un hecho que no se le puede probar" y, en ese sentido, afirmó: "No creo que se resuelva".

Si bien el viudo Macarrón está acusado de haber instigado el homicidio de su esposa para que lo cometiera un presunto sicario, Juan señaló que esa hipótesis no le "cierra". "He visto las pruebas y no veo nada que indique que esto sea un crimen por encargo. No creo que el fiscal (por Julio Rivero) vaya a acusar", indicó.

También dijo que no tiene elementos de pruebas para saber lo que ocurrió con su hermana, por lo tanto, le resulta "imposible saber por qué la mataron". "Todos los días me pregunto el por qué", añadió.

Con respecto al desarrollo del juicio, que se encuentra en instancias de incorporación de pruebas mediante lectura, Juan opinó que "los testigos no fueron aprovechados" por las partes para obtener más información sino que "trataron de cuidarlos", y puso como ejemplos al ex vocero de Macarrón, el abogado Daniel Lacase; y el empresario Miguel Rohrer.

Fuente: Télam

