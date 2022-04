Claves para armar un plan de sábado libre

Especial para La Nueva Mañana

#culturalibre #softwarelibre #FLISoLCba 2022

A veces una salida de sábado de otoño puede prepararse con algunos días de anticipación y entonces la salida mejora exponencialmente. Así que aviso varios días antes para que puedan llegar con el mejor plan, la que avisa no traiciona.

¡Agendá! Sábado 23 de abril, el plan puede durar todo lo que quieras, desde las 10h hasta las 18h. ¿Que todavía no sabés de qué se trata? No importa, haceme caso, agendá.

¿Tenés libros dando vuelta por la casa que ya leíste y que no tendrías problemas en soltar, para que encuentren nuevos lectores? No pierdas de vista que ese movimiento de paso te permite liberar los estantes para recibir libros nuevos ;) ¡dale! andá armando una pilita de libros en esa mesita cerca de la puerta para tenerlo bien a mano cuando llegue el sábado 23 de abril.

Vos sabés que en alguna parte de tu casa quedaron dando vuelta ese teclado de la época en la que tenías una PC, los cables de los monitores, quizás incluso un monitor viejito pero que funciona. Si sos como yo, capaz que hasta tenés una caja con mouses, pendrives, cargadores, baterías, procesadores, memorias, discos y no me extrañaría que hasta un CPU andando que ya no usás. Capaz están en un estante alto, o en una de esas cajas que seguís guardando en un rincón ‘por las dudas’. Tomate un rato alguna noche de estas antes del 23 de abril, trepate al banquito o rebuscá en ese rincón y juntá todo eso en una caja y dejala al lado de los libros cerca de la puerta.

¿Trabajás con una notebook o netbook que lo dio todo durante la pandemia y que te está haciendo renegar? Escuchaste por ahí que, si en lugar del software que tiene, tuviera Linux, andaría mucho más rápido y no le entraría más ningún virus. Si no escuchaste a nadie decir eso, te lo digo yo. Confiá en tu máquina que le puso garra y hacele un regalo, sacale un turno para el sábado 23 de abril (te dejo la data más abajo) y dejá al lado de la puerta, por las dudas, una mochila y un par de bolsas porque estoy viendo que la mesita te está quedando chica.

¿Preparaste la lista de compras de cosas ricas y saludables? ¿No te gustaría invitar algunos amigos a un picnic en el parque? ¿hace cuánto que no te reservás un rato random para tirarte en el sillón y hacer zapping y dejarte sorprender por temas y experiencias que no conocés? Una cosa después de la otra, todas las podés hacer este sábado 23 de abril.

Antes que me olvide, llevá unos pesos porque siempre hay que estar preparada, quientedice te querés comprar un número para un sorteo que te querés ganar. Si tenés un pendrive o un disco con mucho espacio libre o si el espacio libre lo tenés en la tarjeta del celular, poné todo adentro de la mochila para tenerlo a mano. Si no tenés espacio libre en el celu ni pendrive, tomate un rato para hacer backup y generar el espacio porque te aseguro que si no el sábado 23 de abril te vas a arrepentir.

Me juego que sos como yo, de las que se entusiasman pero después se olvidan. Si ese es el caso, te recomiendo asegurarte recordatorios. Si usás facebook o instagram o telegram seguí la cuenta @flisolcba así no le perdés pisada a este plan que te propongo y a la posibilidad de conocer una banda de cómplices.

¿Que qué plan? Mirá, te lo digo así: El sábado 23 de abril se viene una nueva edición del FLISoL y arranca a las 10h en la Feria Agroecológica Frente al Parque de las Tejas, en el bosquecito de la Facultad de Comunicación Social. Habrá tres mesas que no suelen estar otros sábados: La mesa de Libre Base que estará informando sobre la programación de la jornada e indicándote dónde se estarán haciendo las instalaciones gratuitas de Linux; una mesa con una Gran Olla Popular Ciberciruja preparando un puchero tecnológico donde podés dejar todo ese hardware que amontonaste toda la semana y ayudar a que le dé vida a nuevas compus para gente que necesite ¡y también podés intercambiar! por cosas que vos necesites; y la mesa de las Brujas Bucaneras que se van a colar en el festival porque quieren pasar el Día del Libro liberando libros que encuentren nuevos lectores. Vos llevás esos libros que apilaste y los cambiás por otros que te llamen la atención de la mesa servida. (Recordatorio que sobra pero no viene mal: hacé correr esta invitación porque las mesas servidas de libros y los pucheros colectivos, para que estén buenos, tienen que tener mucha gente alrededor).

Ahí recién estamos en la hora del almuerzo, que como te decía, te hacés un picnic con amigos en el parque para retomar energía para la tarde. A las 14 en la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas (o sea, ahí nomás de la Feria Agroecológica) arrancará la segunda parte de la jornada: seguirán las instalaciones de Linux, al ladito estará el living con proyecciones de música, cortos, documentales, lecturas, y un dispenser de cultura libre donde podés cargar tu pen o tu celu con muchísimos libros (entre otras cosas), todo con licencias libres. Y esto no se acaba, habrá juegos de mesa libres (leíste bien, podés armar plan para ir a jugar toda la tarde) y lo que nunca falta en ningún FLISoL: charlas de software y cultura libre que está vez tendrán lugar en las aulas híbridas de la facultad que son una cosa de locos que además permitirán la transmisión en vivo. O sea que si sos (también) como yo y preferís quedarte en tu casa, igual podrás ver las charlas desde ahí. Pero me faltaba decirte una cosita más: cerramos con música y brindis. ¿Nos vemos entonces el sábado 23 de abril, no?

Flisol Córdoba 2022

Cuándo: Sábado 23 de abril del 2022. Entrada libre y gratuita.

Dónde: Facultad de Ciencias Económicas UNC y Feria Agroecológica

Contacto: https://librebase.org.ar/

