Independiente de Oliva, el equipo más "profesional" de Argentina

El presidente de Independiente de Oliva, Daniel Cesaretti, es claro: “Tenemos una política de que los jugadores estudien, la carrera del deportista es corta, y deben pensar en el futuro”.

Lo que le dice el presidente del club cordobés que milita en la Liga Argentina de Básquetbol a LA NUEVA MAÑANA se refleja en los números: entre los jugadores del plantel hay muchos profesionales y otros estudiando carreras universitarias.

Salvador Giletto -uno de los goleadores del equipo- es Licenciado en Gestión de Agroempresas, Alejandro Quigley es Martillero, Pautasso, Bione, Reinaudi, Marcucci, Brarda están en ciencias económicas y Tomás Ramallo estudia Marketing.

Hay interesantes ejemplos en la Liga Nacional, como es el que caso del base de Instituto Gastón Whelan, que se recibió de Licenciado en Comercialización; aunque lo de Independiente es más integral, ya que abarca a casi todo su plantel.

Independiente lidera la Conferencia Norte con 21 partidos ganados y solo tres perdidos, siendo la gran sorpresa de la Liga, y que además sus jugadores tengan ese perfil habla muy bien del club y del plantel.

Cesaretti admite que el DT Martin Gonzalez influye mucho en todo, en la selección de jugadores y en el impulso que el técnico da a los jugadores para que estudien.

LA NUEVA MAÑANA entrevistó al Licenciado Giletto y al Martillero Quigley para conocer como fue la experiencia de recibirse y estar punteros en la Liga Argentina.

Giletto es el segundo goleador del equipo detrás de Fernando Martina y una de las figuras del equipo promediando 12.4 ptos por partido. Ale Quigley es un pivot de 2.04 nacido en Rio Tercero que promedia 5.6 puntos en Liga Argentina.

- ¿Es difícil hacer una carrera universitaria y ser profesional en un deporte importante como el básquet?

SG: Hay muchos factores que influyen como el tiempo y la responsabilidad. Tiene un costo porque para estudiar en estos casos es siempre a distancia y no es barato. Me demoré pero porque mi prioridad era seguir jugando al basket.

AQ: No diría que es difícil, hay que organizarse y armar una rutina de estudio. El básquet es una actividad que te permite seguir una carrera universitaria. Cuando empecé me propuse organizarme y la clave es la rutina a cumplir

- ¿Cómo hicieron para coordinar los tiempos entre estudio, entrenamiento y partidos?

SG: A veces no podía presentar a algún final por el básquet, pero uno se adapta. Lo que hacía cuando entrenamos doble turno, me levantaba antes para estudiar un rato. Después duermo la siesta. Las mañanas libres las aprovecho al máximo cuando hay que rendir pero el tiempo existe. Los entrenamientos suelen ser de 2 horas a la mañana y 2 a la noche.

AQ: Lo ideal es hacer las dos cosas, vivir del básquet hasta que de el físico y mientras tanto estudiar. Es muy importante el estudio. En los clubes siempre me ayudaron, incluso me dieron una mano si tengo que llegar tarde a un entrenamiento para rendir. Para rendir a veces tenes que dejarla pasar por un partido.

- ¿Qué le dirías a un pibe que está eligiendo entre estudiar o practicar un deporte profesional?

SG: Que se pueden hacer las dos cosas, es una gran elección. Es probable que tenes que elegir algo que se estudie a distancia. Hoy claramente podes hacer las dos cosas. Es una inversión de plata y tiempo, muy recomendable.

AQ: Le diría que estudien porque claramente se puede y tenes los tiempos.

- ¿Cuál es tu máximo sueño en tus dos profesiones, como jugador y como profesional?

SG: mi sueño es estar a la altura. Estoy en un club donde me dan las herramientas para competir bien. En Independiente estoy super cómodo y el equipo también lo está. En cuanto a mi profesión de estudio, quiero ir mechando porque la carrera de deportista no es muy larga y quiero ganar experiencia en los dos rubros. No desatender el básquet porque hoy es mi prioridad.

AQ: Más que sueño, tengo metas. Este año se da que tenemos una gran campaña y se fantasea con un ascenso. Me gustaría ejercer antes de retirarme, me gustaría hacer ambas cosas en un buen nivel.

Independiente es puntero y aunque los directivos eluden la pregunta hasta dónde pueden llegar, es uno de los candidatos al ascenso desde que fue Campeón del Super 8,

- ¿Hasta dónde puede llegar Independiente?

SG: Independiente puede ir por todo. Hay que hacerse cargo de las condiciones en las que estamos, confiamos en nosotros y estamos a la altura de competir por todo.

AQ: Me lo reservo mejor, vamos partido a partido. Es una sorpresa la campaña, todos estamos sorprendidos, el club entero, incluso los demás equipos. Obviamente somos candidatos al ascenso pero a dónde llegaremos no sé, porque vamos muy bien, pero los playoffs son un torneo aparte.

Salvador Giletto, estudiando logró recibirse de Licenciado.

Salvador Giletto fue campeón de la Liga Nacional con un equipo increíble como Peñarol donde lucían jugadores como Facu Campazzo, Leo Gutierrez, Mata, Leiva y hasta se dio el lujo de compartir con el "Chapu" Nocioni en esos partidos que jugó para el equipo marplatense. Pero la pregunta de este medio apunta a si le gustaría jugar a esta edad y con Independiente la próxima liga.

- ¿Soñaron jugar Liga Nacional con el club?

SG: Sería un sueño muy lindo jugar la Liga Nacional, a cualquier jugador le gustaría ascender. El cien por ciento de los jugadores del equipo dirían que les encantarían.

AQ: El sueño de jugar una Liga Nacional, no nos puede hacer bien ir pensando en eso, ir en tan adelante, debemos ir tratando de ir lo más alto en esta etapa y avanzar fase a fase.

Giletto y Quigley tienen importantes desafíos por venir. Hacer los primeros pasos en sus profesiones y empujar a Independiente a lo más alto. Ambos son buenos ejemplos de que se puede ser profesional en el deporte y en lo académico.