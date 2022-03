Hallazgos de paisajes sonoros del pasado

Hay días donde la rutina te sorprende. Y hay otros donde esas sorpresas son mayúsculas... y que quedan para la historia. En este caso, lo de “historia” es literal.

Clarisa Pedrotti y Luciana Giron Sheridan lo vivieron una mañana de los primeros días del 2013.

Ambas forman parte del Grupo de Musicología Histórica (GMH), de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba, que trabaja en proyectos sobre la música en Córdoba; y, como partes de ese equipo, fueron designadas para ir a ver unos documentos que habían aparecido en el archivo del convento franciscano San Jorge de la ciudad de Córdoba.

Llegaron. Recorrieron el lugar. Los papeles habían estado en el coro alto de la iglesia. Los papeles de música, en estas instalaciones, se guardan en esa área, cerca del órgano, ya que allí son necesitados. Ya era un indicio. Las bajaron a unos anaqueles y las dos comenzaron a revisar cuidadosamente lo que tenían en frente. Había una pila de papeles antiguos y una pila de manuscritos. La sorpresa fue cuando vieron que aparecieron los Salmos de Juan Pedro Esnaola.

Aunque en ese momento se dijeron al unísono: “¡Qué importante!”. Encontrar un Esnaola ya era todo un hallazgo. Esnaola es reconocido por haber sido el arreglador del Himno Nacional Argentino. Las dos conocían muy bien de la relevancia para la historia argentina de este compositor, que siempre estuvo circunscrito a la ciudad de Buenos Aires como centro de su producción, circulación y recepción. Por tal motivo, ya era llamativo que esta pieza apareciera en Córdoba. Mayor fue la sorpresa cuando con el equipo de GMH descubrieron que estas partituras, denominadas Salmos para las Vísperas, no aparecían en los catálogos conocidos del compositor.

“Para nosotros fue muy emocionante y significativo”, dice Pedrotti.

Y resalta: “Con el equipo de investigación que integro trabajamos en archivos musicales de conventos religiosos. En este momento estamos trabajando intensamente en uno de los más grandes que hemos hallado para Córdoba: el del convento franciscano (Buenos Aires y Entre Ríos). Allí se guardan los papeles de música, partituras que se utilizaron y en algunos casos suelen seguir utilizándose para las celebraciones religiosas. Entre esos papeles suele haber algunos ‘tesoros’ musicales como es el caso de los Salmos de Vísperas de Esnaola, sin ninguna otra correspondencia en archivos conocidos. Se trata de música religiosa para coro, solistas y orquesta y se encuentra en copias manuscritas”.

Pedrotti es becaria posdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Se ha dedicado a estudiar dos obras musicales religiosas del compositor porteño Juan Pedro Esnaola que se encontraban en el archivo cordobés referenciado. “Esnaola fue un compositor de fuste, el primer compositor argentino y cuenta con una importante producción compositiva de música religiosa, así como de música para salón (la música que se ejecutaba en las tertulias porteñas del siglo XIX, muy relacionado con el salón de Manuelita Rosas en Palermo). De él me interesaron dos obras religiosas (una Tercia a 4 voces y orquesta y unos Salmos de Vísperas) y me dediqué al estudio de las obras y de su circulación por el espacio del actual territorio argentino”, narra entusiasta.

El relato de hallazgos continúa. Porque Clarisa y Luciana siguieron repasando esa pila antigua de papeles. Todavía les esperaba otra sorpresa. Otro hallazgo increíble. Lo que encontraron, posteriormente, fue un Cárcano.

- ¡Encontraron un Cárcano! ¡Encontraron un Cárcano! – fue el grito de celebración de Leonardo Waisman, director junto a Marisa Restiffo, de GMH Córdoba. Descubrieron un Cárcano.

Pedrotti, Giron Sheridan, Waisman, todos celebraban. Fue un descubrimiento en equipo. El segundo Cárcano. La felicidad expone la pasión de este grupo por estas investigaciones que tienen un valor incalculable para el acervo cultural de estas tierras mediterráneas.

El apellido Cárcano en Córdoba está asociado al ex gobernador Ramón José Cárcano. Inocente Bernardino Cárcano era su padre. Un hombre que en su época tuvo un activo rol en la vida cultural cordobesa, en particular por su actividad musical.

Hasta este momento, su figura y su reputación eran muy conocidas, pero se consideraba perdida toda su producción musical.

Ya no.

“El primer hallazgo de un Cárcano fue en el año 2010 en la sección Humanidades de la Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Humanidades entre los documentos musicales de la donación de Monseñor Pablo Cabrera. Ese acervo también lo catalogamos y procedimos a su limpieza para conservación”, cuenta Pedrotti.

“’Tantum Ergo’ son las primeras palabras de la última parte del himno Pange lingua, de Inocente Cárcano; y es el texto que se encuentra musicalizado con mayor frecuencia en el Archivo Histórico Musical del Convento San Jorge de Córdoba”, escribió Giron Sheridan en la publicación universitaria Nuevo Mundo.

La copia de esta partitura está fechada en 1865, que es el momento de pleno desarrollo de la actividad musical del compositor en la ciudad.

El encuentro con estas partituras históricas fomenta la construcción del lazo social. El descubrimiento de estos archivos entabla uniones con otros tiempos. No es el trabajo de uno solo. Es Clarisa, Luciana, Marisa, Jorge, Leonardo, Fernanda y de muchos más... es como la miel de las colmenas. Y generan espacios de memoria. El placer del estudio

La musicología histórica es la rama de la musicología (estudio académico de la música en su dimensión teórica, histórico-cultural, social) que se encarga del estudio de la música en contextos situados a través de fuentes históricas y atañe al campo de la historia de la música (músicas y músicos en contextos), explica Clarisa Pedrotti, especialista en esta rama. Un mundo cautivante, lleno de historias y melodías.

Ella es Doctora en Artes por la Universidad Nacional de Córdoba y profesora en Educación Musical en la Facultad de artes. Estudia la historia de la música, estudia repertorios, estudia documentación de archivos del pasado cordobés... Una estudiosa de los orígenes de los sonidos que nos acompañan, la música en los espacios urbanos.

Pasión. Fervor. Devoción. Sonidos. Armonía. La cordobesa por adopción dice que lo que le gusta de la música es que “puede conectar espacios y personas, que podemos apelar a ella para acompañar nuestras emociones, que genera potentes procesos de identificación”.

Eso también lo vincula con las investigaciones.

En ese marco, resalta sobre sus actuales trabajos: “Formo parte de un equipo de investigación radicado en la Facultad de Artes de la UNC que estudia las músicas del pasado americano. El equipo se nombra como Grupo de Musicología Histórica Córdoba (GMH) dirigido por Marisa Restiffo y Leonardo Waisman. En este momento estamos relevando (digitalizando, inventariando, catalogando y limpiando) los documentos musicales del Archivo Musical del Convento franciscano de Córdoba. Es ahí donde aparecen las obras de Esnaola”.

La música viaja. Avanza y retrocede. Y así vamos narrando esta historia de un hallazgo, que tiene resonancia de ayer y hoy. Que no transporta a ese acontecimiento de unas melodías de la Córdoba de antaño y a la historia de Pedrotti.

Y, a propósito de música de otros tiempos en Córdoba, la tesis doctoral de Clarisa Pedrotti estuvo basada en la música religiosa en Córdoba en el siglo XVIII.

- ¿Qué fue lo que más le sorprendió de esa investigación?

- Creo que lo que más me sorprendió fue constatar que la música que se hacía en Córdoba durante el siglo XVIII, porque sí, se hacía música, aunque se haya pensado lo contrario, era la misma que podría haberse escuchado en Lima, Sucre o México y no una diferente debido a la condición periférica de la ciudad, alejada de los grandes centros virreinales o de poder. La música religiosa era la misma porque era una prescripción general, las diferencias podían estar en la cantidad y disponibilidad de recursos para su realización. Pedrotti estudia música desde pequeña. Hizo un profesorado en piano en San Francisco. A propósito, ella nació en Buenos Aires, pero toda su niñez y adolescencia fue en la ciudad del este cordobés. “Cuando llegué a la ciudad de Córdoba a estudiar Profesorado en Educación Musical, me interesé muchísimo por la música en su dimensión cultural y por la historia de la música”, le narró a LA NUEVA MAÑANA la investigadora que en el 2017 obtuvo el Premio “Publicá tu tesis” del Ministerio de Cultura de la Nación.

En su casa hay muchos libros, aunque, ahora, lee mucho de manera virtual. Escucha mucha música no comercial pero comercial también, aclara. Ya no toca el piano como antes. Le gusta la flauta dulce. Estudió varios años y durante la pandemia se integró a un conjunto de flautas dulces. “Es una actividad que disfruto mucho”, cuenta. Se dedican a un repertorio de música del Renacimiento y Barroco.

Mientras el cronista escucha a Pedrotti, y lee lo que va narrando en el artículo, encuentra que está en un perpetuo estado de viaje y se pregunta: ¿No estamos siempre tratando de irnos a otra parte? Con el recorrido de este hallazgo histórico, entre añejos papeles, descubrimos la música de Esnaola, nos sorprendimos con el Cárcano, conocimos a Pedrotti, nuestra protagonista contemporánea, y nos maravillamos con los “paisajes sonoros del pasado”. Viajamos...

El trabajo de catalogación del archivo franciscano cordobés permitió la identificación de varias copias de dos obras Esnaola, fundamental para la historia musical de nuestro país.

Durante estos años de trabajo, los integrantes del GMH experimentamos emociones varias: desde la expectativa y la alegría por el hallazgo de documentos de relevancia para nuestra disciplina, hasta el cansancio por las extendidas jornadas dentro del archivo, pasando, lógicamente, por un sinfín de dubitaciones y frecuentes discusiones con el objetivo último de sistematizar las casi dos mil partituras que componen el repositorio”. (Raymi Acebo Vietto y Valentín Mansilla – revista Nuevo Mundo)

Conocimiento compartido

Los trabajos de Clarisa Pedrotti fueron publicados por reconocidas revistas de América y España.

- ¿Qué significa que tus trabajos sean publicados en diversas partes del mundo?

- Forma parte de los objetivos de mi trabajo, es en el conocimiento compartido y en la circulación de nuestros hallazgos que hacemos crecer una disciplina. Como bien decía un musicólogo español Felipe Pedrell: “Lo poco que sabemos lo sabemos entre todos”. Mis dos ámbitos de interés, la investigación y la docencia, se retroalimentan uno al otro. Investigo para enseñar y aprender mejor.