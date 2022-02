Belgrano visita a Santamarina ilusionado con un triunfo en Tandil

Belgrano visitará este lunes a Santamarina de Tandil, en un encuentro por la segunda fecha de la Primera B Nacional y con la ilusión de traerse un triunfo del sur bonaerense. En la misma jornada Ferro Carril Oeste será local ante Deportivo Maipú de Mendoza.

El primero de los encuentros enfrentará desde las 17 a Santamarina y el "Pirata", con TV a cargo de TyC Sports; en tanto, a las 19.15, Ferro recibirá en el barrio porteño de Caballito a Deportivo Maipú de Mendoza, también televisado por esa señal.

Los dirigidos por Guillermo Farré vienen de derrotar 1-0 a Atlético Rafaela en el Gigante de Alberdi, un resultado que no expresó el trámite del encuentro. Belgrano fue superior, desperdició muchas ocasiones de gol, y este lunes quiere no sólo sumar su segundo triunfo al hilo, sino mejorar la eficacia frente al arco rival.

Los resultados registrados hasta ahora en la segunda fecha del principal campeonato del ascenso fueron los siguientes:

Viernes:

Agropecuario 0 - Estudiantes de Río Cuarto 1, Instituto 0 - Alvarado 0 - Defensores de Belgrano 0 - Temperley 2.

Sábado:

Atlanta 3 - Güemes 1, Chacarita 0 - Gimnasia y Esgrima de Jujuy 0, Tristán Suárez 1 - Deportivo Madryn 1, Sacachispas 0 - Almagro 1, San Martín de San Juan 0 - All Boys 1; San Martín de Tucumán 0-Morón 0; Chaco For Ever 1-Gimnasia de Mendoza 0; Mitre 0-Nueva Chicago 0.

Domingo:

Estudiantes (BA) 0 - Riestra 0; Brown (Madryn) 3 - Almirante Brown 1; Brown (A) 3 - Flandria 0; Independiente Rivadavia (Mendoza) 1 - Quilmes 0.

Libre en esta fecha: San Telmo.

Posiciones:

Brown de Puerto Madryn, Almagro y All Boys, 6 puntos; Brown (A), Riestra, Chaco For Ever, Deportivo Madryn, Estudiantes de Río Cuarto, Independiente Rivadavia y San Martín de Tucumán, 4; Atlanta, Temperley, Belgrano, Ferro, Almirante Brown y San Martín de San Juan 3; Gimnasia de Jujuy, Alvarado, Estudiantes (BA), Instituto, Tristán Suárez y Deportivo Morón 2; Deportivo Maipú, San Telmo, Mitre (SdE), Sacachispas, Nueva Chicago, Chacarita, Güemes (SdE), Defensores de Belgrano, Flandria, Villa Dálmine y Atlético Rafaela 1; Quilmes, Agropecuario, Gimnasia (M) y Santamarina, 0.

Fuente: Télam

