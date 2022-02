"Disfrutamos mucho de verte jugar": el mensaje de Gabriela Sabatini a Del Potro

"Disfrutamos mucho de verte jugar y nos hiciste vibrar tantas veces", aludió Sabatini en su mensaje (Foto by Twitter Gabriela Sabatini)

La extenista Gabriela Sabatini, quien llegó al tercer lugar en el ranking WTA, tuiteó un emotivo mensaje para Juan Martín Del Potro, quien anunció que el próximo torneo ATP de Buenos Aires, "posiblemente sea más una despedida que una vuelta", anticipando su retiro.

"Disfrutamos mucho de verte jugar y nos hiciste vibrar tantas veces", aludió Sabatini en su mensaje. "Hoy quiero elegir vivir como una persona de 33 años, tratando de no tener dolores y no como un deportista profesional, que hasta el día de hoy me siento", había señalado Del Potro.

Previo a su vuelta a las canchas en el ATP de Buenos Aires, tras casi mil días sin jugar, expresó Juan Martín Del Potro, apodado "La Torre de Tandil": "No encontraba mejor torneo que el de Buenos Aires para poder hacerlo. Creo que, después de estas semanas, Dios dirá qué pasa".

Disfrutamos mucho de verte jugar y nos hiciste vibrar tantas veces, gracias por todo lo q le diste a este deporte q tanto amamos.

Hoy tenes una vida por delante y mucho por recorrer, q seas muy feliz siempre. Seguiremos compartiendo muchos momentos más.Te quiero❤️ @delpotrojuan pic.twitter.com/GEthma5QeI — Gabriela Sabatini (@sabatinigabyok) February 5, 2022

"Gracias por todo lo que le diste a este deporte q tanto amamos. Hoy tenés una vida por delante y mucho por recorrer", le manifestó Gabriela Sabatini.

En el mensaje, acompañando una foto de ambos, la más grande tenista argentina le deseó a su colega que sea "muy feliz siempre", anticipando que seguirán "compartiendo muchos momentos más".

