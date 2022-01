Garnerone: "Pensé que iba a tener mi oportunidad en Belgrano"

El delantero fue cedido a préstamo a Chaco For Ever. La temporada pasada fue importante con la casaca de Racing de Nueva Italia.

"Pensé que iba a tener un lugar en Belgrano, me quedó esa cuota pendiente de afianzarme en el club. Son decisiones de la dirigencia y el cuerpo técnico. Trajeron delanteros y lo más conveniente era salir", manifestó el delantero Martín Garnerone.

El atacante fue cedido a préstamo a Chaco For Ever y en declaraciones al programa Futbolémico afirmó: En la misma línea agregó: "También pasa por el lado de que Belgrano busca tener un equipo grande de edad. Ojalá en un futuro se pueda dar, si no la oportunidad será en otro lado".

"Tincho" también tuvo palabras de elogios con Racing de Nueva Italia, institución donde estuvo a préstamo durante la última temporada.

"Es un club donde fui muy feliz, aprendí muchas cosas deportivas y humanas. Siempre voy a estar agradecido", contó el delantero que en la "Academia" hizo 13 goles.

Martín Garnerone, delantero de #ChacoForEver y ex #Belgrano: "Anoche jugamos con San Martín de Tucumán y hoy tenemos día de descanso. Estoy muy contento por la oportunidad, lo tomo como una forma de crecimiento". — Futbolemico (@futbolemicok) January 26, 2022