Una cordobesa denunció a su profesor de tenis por violarla durante 4 años

Estefanía Lisa, una joven de 29 años, hizo público los abusos sexuales que sufrió a sus 14 años por parte de Ariel Gallero, quien era su profesor de tenis en el Club Atenas de Río Cuarto. Estefanía fue abusada con acceso carnal de manera sistemática durante 4 años por Gallero.

Todo comenzó en 2006, cuando "Stefi" aún tenía 13 años y sus padres no estaban pasando por una buena situación económica. "Por eso, para mí, ir a jugar al tenis era un escape, mi salida de ese universo de conflicto que era mi familia. Fue en ese momento cuando mi papá le manifestó (evita nombrarlo, pero se refiere a Gallero) que no estaba en condiciones de seguir sosteniendo los gastos de los entrenamientos, por lo que él (Gallero) se ofreció a hacerlo sin cobrar las clases", según publicó Radio Dos.

“En octubre de ese año cumplí 14 y el día de mi cumpleaños me quiso llevar a mi casa pero se desvió para Villa Dálcar. Paró en la rotonda, apagó el auto y se me vino encima. Me besó. En ese momento yo sentí asco, que eso estaba mal pero no pude decir nada”, publicó Otro Punto. Al siguiente fin de semana Gallero llevó a Estefanía a un hotel alojamiento, el Moon. “Me dijo que mejor íbamos a algún lugar donde pudiéramos estar tranquilos, me hizo agachar en el asiento de adelante, yo no era consiente de lo que estaba pasando pero cuando entramos en la habitación me asusté al ver la cama. Me besó otra vez e intentó desvestirme por la fuerza. Cuando me opuse me empezó a decir lo que repitió durante años: “soy la única posibilidad que tenés para que juegues al tenis”.

El Club Atenas de Río Cuarto, a pesar de estar al tanto de las denuncias que ella había realizado en la Justicia, mantuvo al abusador dando clases hasta la semana pasada, cuando se conoció su imputación por “abuso sexual con acceso carnal calificado por la condición de encargado de la educación en grado de tentativa”, sumado al de “abuso sexual con acceso carnal reiterado y calificado por la condición de encargado de la educación, todo en concurso real”."

Junté coraje y lo denuncié. Volví a juntar coraje y ahora lo expuse en los medios", según explicó la joven en C5N, todo comenzó verbalmente, con comentarios sobre su cuerpo, hasta que se convirtió en abusos con acceso carnal "de lunes a lunes". Gallero la extorsionaba con truncar su futuro como deportista y hasta la amenazaba de muerte para que no hable.

"Tenemos que desenmascarar a estas personas que se ocultan tras una figura de educación, de confianza. Fue realmente liberador para mí, me saqué una mochila muy grande de mi espalda", concluyó Estefanía.

Las pericias que le realizaron en el Poder Judicial y los informes que presentaron tanto desde la Subsecretaría como los psicólogos y psiquiatra que la atendieron, indicaron que tiene un “daño psíquico”, provocado por los reiterados abusos que sufrió en el lapso de más de dos años. Las consecuencias afectaron su psiquis y su cuerpo. Ya padeció anorexia, lesiones constantes, ataques de pánico, depresión, entre otras.