Ómicron: España también endurece las limitaciones para el ingreso al país

La medida publicada este sábado en el Boletín Oficial del Estado, no tendrá impacto en la Argentina. Quienes lleguen del Reino Unido deberán presentar certificado de vacunación.

Ante las nuevas variantes de coronavirus, España incrementará las restricciones de viajes y prohibirá los "no imprescindibles" desde terceros países a la Unión Europea y países asociados, así como a los ciudadanos del Reino Unido les exigirá certificado de vacunación para poder ingresar a su territorio.

La medida del Ministerio del Interior, publicada este sábado en el Boletín Oficial del Estado, no tendrá impacto en la Argentina, ya que se mantuvo al país dentro de la lista de naciones "cuyos residentes no se ven afectados por la restricción temporal de viajes no imprescindibles a la UE a través de las fronteras exteriores".

La Moncloa remarcó que "la aparición de nuevas variantes del agente causante de la enfermedad (coronavirus) obliga en estos momentos a incrementar las restricciones de viaje" a partir del 1º de diciembre.

En ese sentido, se estableció que las personas residentes en el Reino Unido deberán contar con certificado de vacunación contra el Covid-19. Asimismo, también se retiró a Namibia del listado de países que no estaban afectados por las restricciones temporales de viajes no imprescindibles.

La medida regirá hasta el 31 de diciembre próximo, por lo que se buscan evitar, principalmente, los viajes para las fiestas de fin de año.

Además de la Argentina, los países no afectados son Australia, Baréin, Canadá, Chile, Colombia, Indonesia, Jordania, Kuwait, Nueva Zelanda, Perú, Qatar, Ruanda, Arabia Saudí, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Uruguay y China, además de las regiones de Hong Kong y Macao y Taiwán.

Fuente: Noticias Argentinas