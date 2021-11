Congreso: diputados schiarettistas no apoyarán la ley de gestión de envases

El presidente del bloque de diputados nacionales de Córdoba Federal, Carlos Gutiérrez, anticipó el rechazo de su bancada al proyecto de ley de gestión ecológica de envases impulsado por el Poder Ejecutivo y que ya obtuvo el dictamen de comisión correspondiente que habilita su tratamiento en el plenario de la Cámara.

"En nuestro bloque estamos absolutamente en contra de este proyecto, ya que, de movida nomás, es absolutamente inconstitucional, violenta las autonomías provinciales, pretende generar una caja en el marco de un determinado ministerio nacional para tener una relación directa con los municipios del territorio", señaló.

Para Gutiérrez, "es una ley que está mal planteada porque genera un nuevo impuesto, no es una tasa, porque justamente una tasa exige retribución".

"Esto no viene a ser una buena contribución para prevenir la inflación y, como siempre, las más perjudicadas van a ser las pymes; por eso nosotros creemos que hay otras alternativas y creemos que al sector al que se apunta como beneficiario desde una mirada social, no solamente por la cuestión ambiental, hay que darle un encuadre, un marco mejor que el que tiene, a través de una ley, pero no a través de este proyecto", argumentó el diputado en declaraciones a Diputados TV.

Consultado ante la posibilidad de que lo recaudado en concepto de tasa se coparticipe a las provincias, como alternativa para lograr un acuerdo, sentenció: "No vamos a cambiar nuestro voto por plata, vamos a votar negativamente".

El bloque Córdoba federal está integrado por cuatro diputados y es el espacio predominante en el interbloque Federal, que completan tres miembros de Consenso Federal; dos del socialismo-progresismo santafesino y uno del peronismo salteño.

Además de Córdoba Federal, ya se expidieron en contra del proyecto Juntos por el Cambio y el diputado de Juntos Somos Río Negro Luis Di Giacomo.

Fuente: Télam