Audiencia: rechazo a la instalación de una cantera a la vera del río Los Molinos

Convocan a vecinos y vecinas de Villa San Isidro y José de la Quintana a participar de la audiencia pública virtual por la instalación de la Cantera Grupo Dos Ríos, ubicada a 1,3 kilómetros al este sobre la vera del río Los Molinos. La misma es impulsada por la Provincia y como parte del proceso, la convocatoria está prevista para el 7 de diciembre.

En ese marco, la Fundación Hölderlin manifestó su rechazo a las instalaciones del empredimientos y "cualquier otro que ponga en riesgo la salud, produciendo daños irreversibles". Es por ello, que convoca a la población a manifestar su rechazo a la iniciativa que afectará "los recursos naturales".

"Hemos tomado conocimiento de que la Comuna San Isidro no ha otorgado factibilidad de obra y no aprueba dicha instalación", indicó la fundación a través de un comunicado y aseveró: "Otra vez decimos no a la cantera. Es importantísimo en esta instancia participar de dicha audiencia".

Desde la organización apuntaron que sobre el Valle de Paravachasca se viene ejerciendo y profundizando "una enorme presión extractivista, de saqueo y empobrecimiento de la comunidad: desmontes, incendios forestales, fumigaciones, especulación inmobiliaria, autovía ilegal, canteras, contaminación de los ríos y arroyos, falta de acceso al agua y proliferación de basurales. Este modelo que opera en Paravachasca, genera un desarrollismo extractivista que maximiza las ganancias a partir del despojo", precisa el comunicado.

"Con la avanzada del proyecto de Autovía de la Ruta 5 y el otorgamiento de licencia ambiental desde la Secretaría de Ambiente, se intensifican los proyectos mineros en el Valle buscando avanzar, no sólo sobre lo ya destruido, sino también en áreas de conservación del bosque nativo, en las cuencas hídricas y en territorios frecuentemente incendiados", agregaron.

Aquellos vecinos que deseen participar y manifestar su posición, deben ingresar a participacion.cba.gov.ar/audiencias y buscar la audiencia correspondiente para acceder a la documentación (reglamento, extracto, convocatoria, estudio de impacto ambiental, link de acceso a zoom, link de página de secretaria de ambiente, orden del día y posteriormente la documentación del cierre de audiencia).

Por consultas, vecinos y vecinas pueden comunicarse con: [email protected] y https://secretariadeambiente.cba.gov.ar/audiencias-publicas/

Información sobre el proyecto y el Estudio de Impacto Ambiental:

https://secretariadeambiente.cba.gov.ar/07-12-dpto-santa.../