“Tengo tatuado en el alma el abrazo que nos dimos con Maradona”

“Cada día con Diego es un día de anécdotas. Terminaba un entrenamiento, una comida, o lo que sea, y en una charla con él te podías quedar horas”, comienza relatando el cordobés Danilo Carando en la charla con LA NUEVA MAÑANA. Una charla que se produce en la previa a un partido importante entre Cienciano y Alianza, en Perú. Pero se toma un tiempo, en la concentración, para evocar la figura de Diego Armando Maradona.

El cordobés, oriundo de Dalmacio Vélez Sarsfield, fue dirigido por el “Pelusa” en el 2018. Hace tan poco. Hace tanto. En la vida de Diego Maradona todo fue tan vertiginoso que aún nos cuesta entender que este 30 de octubre es su cumpleaños, y lo celebramos, pero él ya no está físicamente. La vida de Diego. Y en esa abrumadora vida de Diego, en un lapso de tiempo lo compartió con Carando.

Fue en Al Fujairah F.C, donde el artillero cordobés logró un ascenso en Emiratos Árabes Unidos, que dio la vuelta al mundo. Diego ya no estaba... pero estaba. Diego siempre está.

Carando, goleador y trotamundos, fue dirigido por Maradona en aquel club y en esos meses vivió de todo con el genio del fútbol mundial.

El atacante suele decir que haber sido dirigido por Maradona “fue una experiencia extraordinaria. Inolvidable. Podría estar días contándote miles de cosas y anécdotas”. Entonces, le pedimos que nos relate algo de esas vivencias.

Y relata: “Recuerdo un partido que la cosa venía brava. Íbamos perdiendo de visitante y teníamos que ganar para poder aspirar al ascenso, que finalmente conseguimos. Ese día entramos al vestuario y algún dirigente de segunda línea se quiso meter a opinar. A Diego lo respetaba todo el mundo y nadie lo cuestionaba, era muy querido por todos. No sabes cómo los sacó a patadas en el culo, jajajja. Después lo terminamos dando vuelta con dos goles míos sobre la hora. El abrazo que me di con Diego, en el festejo del segundo gol, te juro que lo tengo tatuado en el alma. No se me olvida más”.

Lo expresa con pasión; y por su cabeza aparecen una metralleta de sensaciones.

- ¿Cómo te enteraste del fallecimiento de Diego y qué hiciste cuando te enteraste?

- Me enteré estando aquí, en Perú. Y la verdad que me pasó lo que nos pasó a todos. A los argentinos, y en el resto del mundo también. Supongo que todos nos quedamos en shock con la noticia. En lo personal me impactó, me dolió mucho. Se me vinieron a la mente un montón de imágenes, de charlas, de instantes y vivencias que tuve la enorme suerte de compartir con él.

- ¿Qué significó Maradona en tu carrera?

- La posibilidad de cumplir un sueño increíble. Tener a Maradona en el día a día, en una cancha, compartiendo un vestuario fue una experiencia realmente mágica para mí. Porque además Diego era un tipo muy cercano con el jugador, muy especial. Y hasta a los propios emiratíes, que no le entendían el idioma, también les pasaba lo mismo. Ni necesitaban al traductor. Tenía un carisma diferente. Y, además, tenía esa cosa de hacerte sentir importante, de la confianza, de hacer que creas en vos mismo. Y en lo estrictamente futbolístico, Diego te decía dos o tres cositas, ya sea de definición de una jugada o de lo que sea, y vos te dabas cuenta que el tipo era una Biblia del fútbol. Bueno, era Maradona, ¿no?

- ¿Cómo te está yendo en Cienciano?

- Gracias a Dios muy bien. Volví del fútbol austríaco a mitad de año, y tuve la suerte de hacer tres goles el día de mi debut. Además, hemos conseguido clasificar a la Copa Sudamericana del próximo año, que era uno de los grandes objetivos del club, ya que hace 13 años que no participaban. Tené en cuenta que Cienciano es uno de los clubes grandes de Perú (el único que ganó 2 Copas Internacionales) y creo que tenemos un buen plantel para pelear cosas importantes el año que viene.

- ¿Hace mucho que no volvés a tu pueblo?

- Hace algunos meses estuve allí, antes de venirme para acá. Yo estoy viviendo en Villa María, pero está muy cerquita de Dalmacio Vélez Sarsfield, así que siempre que puedo me doy una vuelta por allá.