De Paul fue descomunal junto a Messi para el festejo de Argentina con Perú

Rodrigo De Paul fue figura, pilar e imaginación en el triunfo de Argentina ante Perú 1 a 0, para quedar más cerca del mundial de Qatar 2022. Para destacar también los sacrificios de Acuña, la constancia y garantía de Messi y el aporte de Di María. Leandro Paredes otro factor clave, en entrega y presión.

Emiliano Martínez: (7) La personalidad de siempre, reflejos para tapar un tiro libre y fortuna para el penal de Yotún. De los más requeridos por la gente.

Nahuel Molina: (6) No estaba siendo buscado en cada proyección, cuando el equipo se decidió a buscarlo, llegó el gol de Lautaro Martínez tras un centro suyo. Cumplió y se consolida.

Cristian Romero: (7) Un muro. Le anularon un gol por un milímetro en off side. Cada vez más firme en la marca y para salir jugando.

Nicolás Otamendi: (6) No tuvo mucha participación. Bien en el juego aéreo y en los cruces.

Marcos Acuña: (6) Opción permanente por su franja para descargar la pelota. Muy atento.

Rodrigo De Paul: (8) El conductor. Cuando Perú frenaba la pelota con faltas tácticas y no dejaba espacio, tomó la pelota, habilitó a sus compañeros con pases filfrados y mostró un despliegue espectacular.

Leandro Paredes: (6) Levantó su nivel respecto de otros juegos. Muy claro en la distribución y en la presión a la pelota.

Gio Lo Celso: (5) Esta vez no tuvo la fluidez de otros juegos pero se asoció correctamente.

Ángel Di María: (6) Enchufado, tuvo dos opciones claras, metió algunos centros raspantes que no llegaron a ser conectados. La gente le reconoció su esfuerzo.

Lionel Messi: (7) Conductor y termómetro como siempre. Tuvo un tiro libre que le tapó Gallese. Fue perseguido de cerca pero lo mismo se las ingenió para buscar al compañero mejor ubicado, aunque con menos valor agregado.

Lautaro Martínez: (6) Sacó adelante el partido con un cabezazo furibundo luego de haber perdido con la defensa peruana casi todo el primer tiempo. Contundencia en el momento preciso.

Guido Rodríguez: (6) Entró para darle descanso a Paredes y para soltar más a De Paul, con su equilibrio.

Nicolás González: Se animó a encarar y a patear. Mejor con sus movimientos por afuera que con juego asociado.

Joaquín Correa: Casi no entró en contacto.

Exequiel Palacios: Apenas jugó dos minutos.

El DT - Lionel Scaloni

Entendió que no iba a sacar diferencias centralizando en juego con pelotas filtradas ante el cerrojo de Perú y casi por efecto sorpresa, abrió el partido y los espacios por las bandas, sobre todo la derecha, con las subidas de Molina que no había sido buscando por sus compañeros. Ya con la ventaja, pudo ser empatado con el penal fallado por la visita, pero en vez de liquidarlo, optó por planchar el juego y administrar la ventaja. No fue su mejor partido, pero objetivo cumplido.