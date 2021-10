Lionel Scaloni: "Nuestra idea es que ningún jugador se relaje"

El DT de la Selección Argentina Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa en la previa del partido de mañana ante Perú por Eliminatorias Sudamericanas, donde fue cauto con relación a la euforia generada con el buen rendimiento ante Uruguay, la fecha pasada.

"No me gusta ser ni muy eufórico ni tan negativo. Está claro que mientras el equipo funcione y nos dé señales positivas, no tenemos por qué retocar tanto. Solo haríamos modificaciones con cuestiones donde podemos hacer daño al rival. Yo le pido a los jugadores que no bajen el pistón. Yo no puedo asegurar que hayan siete que son titulares", declaró Scaloni.

Con relación al equipo para mañana, no dio muchos indicios, aunque destacó que "El equipo que va a jugar con Perú va a ser el similar al de los últimos dos partidos, quizás con algún retoque".

"Nuestra idea es que nadie se relaje ni piense que es titular o tiene el puesto asegurado. Cada uno de los que está afuera puede jugar y aportarnos en cualquier momento. No me atrevo a decir que son titulares, pero si hay una base en la que confiamos porque nos están dando resultados, pero si vemos que no hay buenas señales, no tenemos problemas en que otro pueda entrar, porque el nivel está parejo", agregó.

En ese contexto, trascendió que podría estar desde el arranque Ángel Di María, Gonzalo Montiel y probablemente Alejandro Gómez.

"Que nadie se piense que es titular": Lionel Scaloni no quiere distracciones para enfrentar a Perú por las Eliminatorias https://t.co/XhQB75Srb4 — TN Deportivo (@tndeportivo) October 13, 2021

Con relación a la localía en el partido ante Brasil, para disipar dudas con relación a los rumores que indicaban que se disputaría en el Monumental, el propio Scaloni confirmó que se llevará a cabo en el estadio Bicentenario de San Juan. "Jugamos en San Juan. Vamos a jugar al Interior, que a todos nos gusta. Más allá de que la cancha de River a nosotros nos está gustando por su césped y todo lo que está brindando, creo que también es justo que la Selección pueda jugar en otras ciudades y esa es la idea. Incluso quedan partidos para poder ir a otros sitios y esperemos que de la misma manera".