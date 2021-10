Riquelme admitió que "River fue superior" en el superclásico

Aún quedan ecos del superclásico que River le ganó a Boca en el Monumental por la Liga Profesional.

Y más allá del paseo del elenco local en el segundo tiempo, todos hablan de la roja que recibió Marcos Rojo a los 15 minutos de la primera etapa.

Esa polémica doble amarilla al experimentado zaguero fue lo primero que se le preguntó al presidente del Consejo de Fútbol de Boca, Juan Román Riquelme, en una charla en el TyC Sports.

Y Riquelme contestó: “El de ayer fue nuestro quinto clásico desde este lugar. De cinco, nos tocó jugar con uno menos en tres. En el primero, Campuzano estuvo bien expulsado. Mal expulsado Zambrano el día que Suárez choca y se deja caer. Ayer, la primera jugada no es ni falta. Ya no es una cuestión de tarjetas. Después el partido se puso complicado. A los 10 minutos de la expulsión de Marcos se encuentran con un golazo y todo a favor y finalizando el primer tiempo nos hacen el segundo que a ellos les dio bastante tranquilidad. Creo que los árbitros y los jueces de línea se equivocan. A veces a favor y otras en contra. Hay que tratar de ayudarlos. Los tres clásicos en nuestra casa fuimos superiores y ayer River fue superior”.

Román también declaró: "Cuando fui futbolista creo que hablé más veces cuando perdí que cuando gané. Pero es un juego: se gana, se pierde... Ayer (por el domingo) nos tocó perder. No nos gusta perder contra nuestro rival, pero es fútbol y sabemos que son cosas que pasan".

Y en otro momento de la entrevista el vicepresidente de Boca sostuvo: "Nosotros confiamos en que los partidos siempre se van a jugar de la mejor manera, siempre confiamos en que lo vamos a hacer mejor que el rival y lo vamos a ganar. Escuchamos muchas cosas. Escuchamos durante toda la semana que a Boca lo ayudan y, si te ponés a pensar, en cinco clásicos que jugamos, nos echaron a uno en tres. Y no decimos nada porque los árbitros se pueden equivocar. Nosotros tenemos muchas cosas por mejorar. Sería lo más fácil culpar al árbitro, pero no es así. River fue justo ganador, como nosotros hemos sido mucho mejor que ellos en los tres clásicos que jugamos en nuestra casa. Ellos tienen un buen equipo, buenos jugadores, nosotros también. Y los clásicos nos tocará ganar, otras veces no, pero siempre lo vamos a querer hacer mejor. El árbitro no tiene por qué sentirse culpable de nada porque él hace lo mejor que puede. Yo soy de pensar de esa manera".