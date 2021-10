Un balance increíble del Súper 20 en Córdoba

Pasó el Súper 20 por la sede Córdoba, con 25 partidos en total, dejando múltiples sensaciones y un interesante balance.

Las 20 del Súper 20

1)

Volvió el basket. “El nivel del torneo me pareció muy bueno” dice el especialista Marcelo Chaijale, columnista de basket en el programa Tercer Tiempo de radio Mitre. A pesar de que es un torneo de pretemporada los equipos mostraron un muy buen nivel, que puede elevarse aún más con más coordinación de los americanos.



2)

Público. Se extrañaba su presencia, y el público llenó el Sandrin. especialmente cuando jugaba Instituto, aunque también se dio el gusto de ver a un Atenas que dejó todo en la cancha. Escuchar la hinchada, fue algo que reflejaron los periodistas de todos los medios que se llegaron a Alta Córdoba.

3)

Los cordobeses. “Los dos cordobeses jugando muy bien, cada uno con sus aspiraciones pero muy bien” afirma Chaijale, que estuvo presente en todas las jornadas en el Sandrín.





4)

Las promesas. Hay muchos nombres interesantes, para los de Instituto Federico Elias y el Colo Tulian fueron vitoreados por la hinchada albirroja. En el caso de Elias hizo la presentación ante su público y mostró gran parte de su magia, enamorando a los hinchas albirrojos. El Colo, tal vez el jugador del pueblo de Instituto, recibió una ovación. Araujo en Atenas, Solanas en San Martín o Lugo en Quimsa, entre otros nombres mostraron cosas muy interesantes en este Super20.



5)

Presencias conocidas. Luis “Mili” Villar visitó el Sandrín en casi todas las jornadas. El viernes 24 hubo varias presencias conocidas, tal vez por la falta de basket por tanto tiempo. Leandro Palladino, Andrés Pelussi, el Negro Olivares fueron otras de las personalidades del basket que se llegaron al estadio de La Gloria, y Miliki Jimenez, el DT de fútbol también estuvo.



6)

Televisión. Tanto TyC como Direct TV transmitieron varios encuentros del Super20. La presencia en pantallas, en la lucha por minutos con el fútbol y demás deportes es muy importante y estratégica, y toda acción que se puede hacer para sumar es importante.



7)

Cobertura de la Liga. Tanto en twitter como en Instagram, el sumar minutos en vivo, jugadas y todo en tiempo real es importante para la difusión y acompañar. Si bien las radios que transmiten cada vez son menos, el cambio de época se siente y hoy es “Social Media”. ¿Le faltaría algo de Twitch?

8)

Viejos los trapos. Paolo Quinteros en Regatas, Mainoldi en San Martín o Leiva en Riachuelo mostraron que no solamente juegan por sus apellidos, sino que mostraron jerarquía y que aún pueden brindarle mucho a sus equipos y a la Liga.

9)

Los DT generación Dorada. Leo Gutierrez y Lucas Victoriano jugadores de la generación están en bancos de dos equipos que dieron que hablar y se fueron del Sandrin con los dos mejores récords. Ambos mostraron equipos con interesantes características y más pensando que aún falta para la Liga, pudiendo sumar más trabajo.

10)

¿Murieron los pivots? Buchanan, el pivot de Olimpico sorprendió a propios y extraños. Fue clave en la seguidilla de triunfos del equipo santiagueño y promedió 16.4 puntos.

Anderson de Quimsa o Taya Gallizzi en Instituto mostraron la importancia de ambos cerca del tablero, tanto en puntos como en rebotes. Aunque muchos presagian que el basket será de los perimetrales, parece que los pivots quieren resistir.

11)

Los que perdieron . Chaijale dice “se vio buen basket incluso en los que perdieron como Regatas y Oberá, que jugaron de manera interesante y por detalles se les fueron escapando los partidos”. No habría que plantearse cuestiones muy definitivas y dejar afuera a algunos equipos del listado de candidatos porque con un poco más de preparación y tal vez alguna ficha más, pueden terminar arriba.

12)

Extranjeros. “A pesar del dólar alto se vieron buenos extranjeros” comenta Marcelo Chaijale a quien se lo puede escuchar todos los sábados a las 13 en Radio Mitre. El citado Buchanan, los extranjeros de Quimsa o Mosley de Atenas fueron figuras en sus partidos y mostraron un nivel interesante.

Mosley es el segundo goleador del Super20 con 20,2 detrás de Eric Flor con 25.4.

13)

Goleadores. Eric Flor con 25.4, Mosley y tercero Grun de Olímpico con 17.4. Nico de los Santos, de buena participación fue el 4to goleador con 17,2 aunque líder en asistencias con 5,4 por partido, superando al Penka Aguirre y a Vildoza en la otra conferencia.

14)

Superioridad de un grupo. El grupo de Cordobeses, santiagueños y Riachuelo, obtuvo muchas más victorias que el grupo litoraleño. En el grupo de los correntinos, San Martín lidera el mismo con 3 triunfos y 2 derrotas. Atenas, Riachuelo y Quimsa con el mismo récord (3-2) en el grupo “Conferencia Norte 1” están hoy en la última posición, y fuera de la clasificación.

15)

Un único invicto. Instituto fue el único equipo de toda la Conferencia Norte que terminó invicto esta etapa con un récord de 5-0. En la conferencia Sur, Boca también logró un 5-0. La Gloria solo sufrió en el cuarto partido ante San Martín, pero no estuvo abajo en el marcador.

Comunicaciones . El único equipo sin victorias, es un equipo con un presupuesto medio, que en los pronósticos previos estaba para más aunque hay que esperar en la segunda etapa.

Olímpico. De la mano de su DT que le imprime un juego ambicioso y buena defensa, no estaba en los pronosticos que el “Negro” se llevará tantos triunfos y estuvo cerca de retirarse invicto de Córdoba, y viajar a Santiago con el puntaje ideal. Con Buchanan en proceso de coordinar con el grupo, Gutierrez supo enmendar falencias y ganarle a equipos que en los papeles parecían mejores candidatos.

Riachuelo. El debutante riojano con Eric Flor como figura y el Negro Espinoza como el laburante que aporta puntos, ganó 3 partidos y dio batallas en todos los encuentros.

Campeón y subcampeón en problemas. Un San Lorenzo diferente ganó 2 partidos y perdió 3, ocupando el último lugar en la conferencia sur 1. En Córdoba Quimsa -el último subcampeón de la Liga- que venía como gran candidato perdió 2 partidos y hoy no clasificaría a la segunda parte del torneo, pero ahora el torneo se traslada a Santiago del Estero y la localía más el tiempo de trabajo puede hacer que el equipo de Seba Gonzalez crezca en rendimiento y resultados.

20)

Excelente torneo. Tanto los jugadores, como asistentes y periodistas se encargaron de dejar claro que el nivel organizativo y de juego fue excelente. Felicitaciones para la gente de la Gloria por ello.