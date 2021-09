Nadal: "Siempre encuentro la forma de salir adelante"

"Mi plan era jugar Wimbledon, los Juegos y el US Open, pero no pude hacerlo y no puedo quedarme con eso", dijo el tenista.

"Mi plan era jugar Wimbledon, los Juegos y el US Open, pero no pude hacerlo y no puedo quedarme con eso", dijo el tenista.

El español Rafael Nadal, considerado el mejor tenista de la historia sobre superficie de polvo de ladrillo con su colección de 13 títulos en Roland Garros, subrayó que "siempre encuentra la forma de salir adelante", aquejado por una lesión en el pie que lo marginó del circuito hasta el año próximo.

"En el guión de mi carrera no estaba encontrarme cojo, pero de todas maneras me siento fuerte en lo mental porque siempre encontré la forma de salir adelante, y lo volverá a hacer", expresó el notable tenista español, de 35 años y aquejado por una lesión en el pie que le impidió jugar Wimbledon y el US Open.

Nadal, ex número uno del mundo y actualmente sexto en el ranking mundial de la ATP que domina el serbio Novak Djokovic, se perdió por su lesión los dos últimos torneos de Grand Slam del año, y tampoco pudo tomar parte de los Juegos Olímpicos celebrados en Tokio entre julio y agosto pasados.

"Mi plan era jugar Wimbledon, los Juegos y el US Open, pero no pude hacerlo y no puedo quedarme con eso, ya que me sucedieron cosas fantásticas durante mi carrera, mucho mejor de lo que había soñado cuando comencé a jugar al tenis", resaltó "Rafa", en una entrevista que concedió por el lanzamiento de la serie documental "Rafa Nadal Academy" que lanzará Amazone, consignó la agencia de noticias DPA.

El español es, junto al suizo Roger Federer, también inactivo hasta 2022 por una lesión, y el serbio Djokovic, dueño de la marca de 20 títulos de Grand Slam, una cifra notable.

"Aún siento dolores en el pie derecho, con los años es más complicado superar las lesiones. De todas maneras, conservo la ilusión de volver a competir el año próximo y en buenas condiciones físicas", concluyó Nadal.

Fuente: Télam.