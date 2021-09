El Gobierno relanzaría el IFE y evalúa un aumento para jubilados y la AUH

Fernández dio por sentado que habrá nuevas medidas que podrían anunciarse este jueves, aunque esos cambios no implicarían la salida de funcionarios de su gabinete.

Tras la derrota electoral del domingo, el Gobierno pretende recuperar confianza y para ello estudia una batería de medidas que se anunciarían el jueves, entre las que figuran un IFE con otras características y un aumento por decreto de jubilaciones, asignaciones familiares y la AUH.

El plan reactivador y de asistencia a sectores más desprotegidos estaría en sintonía al anuncio del Presidente el domingo a anoche tras conocerse el resultado de las PASO, que dijo que en el Ejecutivo tomarían nota del resultado electoral, el cual provocó un duro golpe al oficialismo y muchos reproches internos.

Este martes, en un acto en Almirante Brown, junto con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, el jefe de Estado prometió: "Lo que no hicimos lo haremos y los errores que cometimos no los volveremos a cometer". Allí, Fernández dio por sentado que habrá nuevas medidas que podrían anunciarse este jueves, aunque esos cambios no implicarían la salida de funcionarios.

Entre lunes y martes, la Casa de Gobierno y las dependencias de los Ministerios fueron centro de extensas reuniones para debatir y detallar medidas urgentes, según admitieron fuentes oficiales.

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, afirmó que en los encuentros estudiaron medidas para los próximos meses con el objetivo de "acelerar la reactivación" de la economía. Sin dar detalles, dijo que se implementarán refuerzos que estarán dirigidos hacia sectores donde aún no se verificó una recuperación en el empleo.

Sobre la puesta en marcha de un programa similar al IFE, el funcionario indicó que "ahí es donde estamos trabajando, en generar medidas para acelerar la recuperación de los ingresos y que esta reactivación que está en curso le llegue a todos los sectores".

En el peor momento de la pandemia, con el cierre de un gran sector de la economía por las medidas sanitarias, el Gobierno puso en marcha el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que consistía el pago de una suma de 10 mil pesos y que llegó a 9 millones de personas. También se podría anunciar un incremento de jubilaciones, además del ajuste del 12,39 por ciento establecido desde este mes por la ley de movilidad.

También se analiza la puesta en marcha de un plan global de créditos productivos y hasta la conversión de planes sociales en trabajo genuino.

Además, se impulsarían otras medidas de aliento al mercado laboral como una ampliación del Plan Te Sumo del Ministerio de Trabajo.

Este programa está dirigido a capacitar profesional y laboralmente a jóvenes de entre 18 y 24 años, así como en el portal de Empleo, donde se cruzan ofertas y búsquedas laborales, pero sin límite de edad.

Fuente: NA