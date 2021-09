Olga Garaventa indignada por el uso político de la imagen de Sandro

La viuda de Roberto Sánchez (Sandro), Olga Garaventa, difundió en las últimas horas una dura carta en el que cuestiona un aviso proselitista donde se utiliza la imagen de su esposo.

En la misma, señala que no emitió autorización alguna para que se utilice la obra musical "La vida sigue igual" cambiando la letra ni incluir su imagen. Adelantó además que iniciará las acciones legales correspondientes contra los responsables de esta situación.

La carta señala lo siguiente:

"En las últimas horas he recibido múltiples llamados (e incluso cuestionamientos) sobre el insólito uso de la imagen de mi esposo en un aviso político para las próximas PASO. Sin poder creer lo que me contaban, pudimos verificar y constatar la difusión en medios digitales y televisivos, de un spot correspondiente a la propaganda política de un partido que presenta a sus precandidatos a diputados, a los que prefiero no mencionar en este comunicado", señala el texto.

"En dicho aviso se utiliza en forma no autorizada la imagen de Roberto Sánchez, Sandro, cambiando e imitando su voz para que aparezca cantando una canción de contenido político. Adicionalmente, y también sin autorización alguna, se sincroniza e incluye en el aviso en cuestión la obra musical ´La vida sigue igual´ (Sandro/Oscar Anderle) cambiando su letra", precisó Garaventa.

"Roberto Sánchez, Sandro, jamás hubiera participado con su imagen ni canciones en ningún tipo de campaña, propaganda o mensaje de contenido político, con independencia de cuales fueran sus ideas, color o situación de ese partido. Las imágenes que hemos visto, además de dañar gravemente la imagen, reputación y honor de Roberto Sánchez, Sandro, constituyen actos ilícitos condenados por la legislación vigente y a través de mi abogado Gabriel Máspero, del estudio Máspero Abogados, estamos iniciando las acciones legales correspondientes contra los responsables de esta gravísima situación", continúa el documento.

"Sin perjuicio de ello, quiero dejar constancia por esta vía de comunicación que ningún partido político ni, en general, ningún tercero tiene derecho a utilizar la imagen ni el nombre de Roberto Sánchez, Sandro, ni sus obras, sin previa y escrita autorización y que rechazo en forma terminante toda forma de utilización y/o aprovechamiento político -de cualquier tipo y partido- del nombre, imagen, obra y reputación de mi esposo", finaliza el comunicado.

Este es el spot que cuestiona Garaventa: