Gómez Alcorta: "El FdT jerarquizó por primera vez las políticas de género"

La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación Elizabeth Gómez Alcorta visitó este martes la ciudad de Córdoba, donde desarrolló una nutrida agenda. Junto a las precandidatas del Frente de Todos Gabriela Estévez, Olga Riutort e Ilda Bustos participaron del acto por el 21° aniversario de la ley de equidad de género de la provincia. También estuvieron presentes los pre-candidatos Carlos Caserio y Martín Gill.

En conferencia de prensa previa, Gómez Alcorta advirtió que “no solamente las mujeres tienen que votar esta lista, porque es un proyecto que representa un espacio nacional y popular que por primera vez en la historia del país jerarquizó las políticas de género y le dedicó un presupuesto inédito para la historia argentina. Además de llevarnos a un lugar más igualitario; que no ansían sólo las mujeres peronistas sino que queremos todas, todos y todes; este proyecto está haciendo un trabajo inédito en materia de la lucha contra las violencias de género que no tiene fronteras ni en una provincia ni en un país”. “La lista del Frente de Todos es la que mejor representa ese proyecto de vida, de país y de sociedad que queremos”, destacó la ministra.

“Por cada tipo de violencia hay un tipo de opresión y el ámbito de la política ha sido históricamente masculino. Recién se van a cumplir 70 años desde que las mujeres empezamos a votar y hace muy poquito tiempo que empezamos a tener posibilidades de representación. Es tránsito que venimos haciendo las mujeres desde hace muchísimos años tiene un costo muy alto porque todavía los varones son los portadores de los privilegios de exclusividad en el mundo de la política y, en esa resistencia que ejercen, la violencia política es una herramienta de disciplinamiento”, detalló Gómez Alcorta respecto a los casos de misoginia que tomaron relevancia en las últimas semanas a partir de dichos de diputados opositores. En ese marco, recordó los ataques a Cristina Fernández, en Argentina, y a Dilma Rouseff, como referente continental, y advirtió que “buscan que las mujeres no ocupemos cargos representativos que son esenciales porque si nosotros vivimos en un país en los que sus ámbitos de representación no se parecen a su sociedad, quiere decir que hay alguien que está quedando afuera”.

“Durante muchísimo tiempo las mujeres quedamos a fuera pero por suerte hemos llegado a pisos mínimos de conciencia que hace que cada vez que alguien dice una barbaridad, el repudio venga de todos los sectores, como tiene que ser”, señaló.

Olga Riutort fue una de las protagonistas centrales de la tarde. En ese marco y metida de lleno en la disputa electoral, la pre candidata a diputada destacó que “lo que estamos definiendo en esta elección es el crecimiento de este país para que aparezca el trabajo y el salario que muchos perdieron con Macri y que estamos empezando a recuperar con las políticas de este Gobierno nacional”. “Por eso no me voy a cansar de decir que cuando hablamos de la Argentina que queremos, no enunciando un slogan de campaña, porque todas sabemos que el futuro se construye y sabemos que si no aparece el trabajo no podemos salir adelante”, destacó.

Sobre el final, la actual concejala capitalina volvió a cuestionar a Schiaretti y le pidió públicamente que “no siga trabajando para favorecer a Cambiemos”. “Ya en el 2019, la actitud de este gobernador que se dice peronista le hizo mucho daño al país porque repartió los votos de nuestro adversario, que fue el que sumió al país en el peor ajuste del que tengamos historia. Tratar de tapar esa actitud diciendo que hoy Córdoba se puede salvar sola representa una mentira porque cuando el país se hundió en la pobreza, esos bolsones también estallaron en Córdoba y hoy, cuando de la mano de vacuna estamos saliendo a recuperar las actividades productivas, acá las primeras luces de la reactivación están viniendo gracias a las políticas de la Nación”.

Al hacer uso de la palabra, Gabriela Estévez destacó la presencia de diferentes sectores que están representados en la lista del Frente de Todos y puso especial énfasis en la figura de Thiago Almada, el primer pre candidato a senador trans de la historia argentina.

Al referirse a la importancia de la ley de paridad cordobesa hace 20 años, Estévez puso de relieve la importancia del camino de participación construido desde entonces y destacó la tarea militante de quienes desandaron esas luchas. “Este acto que estamos llevando a cabo es nuestra bandera de lucha para que en cada espacio de toma de decisiones haya representación paritaria para que todas ustedes, que son las que construyen en el territorio, que son las que fiscalizan en las mesas y las que movilizan, estén sentadas en esas mesas”, dijo la pre candidata a senadora ante el aplauso cerrado de los presentes en el salón del gremio docente universitario. “Discriminar a alguna provincia sería perjudicar a un montón de mujeres”, sostuvo.